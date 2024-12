L’Asst Sette Laghi premiata con la “Stella della Donazione”

L’Asst Sette Laghi ha ricevuto la prestigiosa “Stella della Donazione” dalla Fondazione Trapianti Onlus, un riconoscimento assegnato alle strutture sanitarie che eccellono nella promozione e gestione delle donazioni di organi e tessuti. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Regione Lombardia, mira a valorizzare i risultati raggiunti e a incentivare ulteriori progressi in questo settore cruciale per la salute.

La dott.ssa Marina Morgutti, Presidente della Fondazione Trapianti Onlus, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento per sensibilizzare sull’importanza della donazione e per celebrare il ruolo fondamentale del personale sanitario. ASST Sette Laghi si distingue per il suo impegno costante nel procurement e nello sviluppo scientifico in questo ambito.

L’evento è stato arricchito dalle opere degli studenti del liceo artistico “A. Frattini” di Varese, che hanno partecipato a un concorso in memoria di Lucia Bombaglio, rappresentando il dono come atto di cura e relazione.

Tra i risultati significativi, il prof. Giulio Carcano, Direttore del Dipartimento Interaziendale Trapianti, ha evidenziato i numerosi trapianti effettuati all’Ospedale di Circolo di Varese, a testimonianza del valore del consenso alla donazione. La dott.ssa Federica De Min, Responsabile del Coordinamento Prelievo degli Organi, ha segnalato un aumento delle donazioni, con risultati eccezionali nell’ultimo anno.

Asst Sette Laghi si conferma un’eccellenza anche grazie al recente premio per la migliore comunicazione scientifica ricevuto al Nord Italia Transplant.

Per ulteriori informazioni:

www.fondazionetrapiantionlus.org

www.stellafondazionetrapianti.org