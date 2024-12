Le guide ambientali di mezza Lombardia a Busto Arsizio per uno speciale corso di primo soccorso

Cosa potrebbe andare storto durante un trekking? Come intervenire? Persone che di mestiere accompagnano gruppi di appassionati lungo i sentieri, con lo scopo far consocere i territori, valorizzarne la natura, si assumono anche la responsabilità di offrire le migliori condizioni di sicurezza possibile. È per questo motivo che una ventina di guide ambientali escursionistiche da tutta la Lombardia lo scorso weekend si addestrate presso la sede del Comitato di Croce Rossa di Busto Arsizio, cimentandosi in manovre salvavita e interventi di primo soccorso con materiali di fortuna.

Un corso pensato su misura per questi professionisti nel quadro della legge sulla sicurezza 81/08 che ha attirato partecipanti non solo da Busto Arsizio, non solo da altri comuni della provincia di Varese, ma anche da Milano e provincia e dalle province di Lecco, di Monza-Brianza e addirittura di Brescia. Sedici ore di corso teorico e pratico in cui le guide si sono cimentate in chiamata di emergenza, rianimazione cardio-polmonare, manovre di disostruzione, medicazioni, realizzazione di stecche e barelle usando gli oggetti di fortuna di cui si potrebbe disporre durante un’escursione in natura. Situazioni che nessuna guida brama di sperimentre nella realtà, ma che potrebbe a tutti gli effetti trovarsi a dover gestire.

Ed ecco perciò comparire riviste, tessuti di abiti, giacche, rami, bicchierini di plastica e altri oggetti di uso comune, che associate al kit di primo soccorso di cui dispone ogni guida nel proprio zaino, hanno consentito di ingegnarsi per poter intervenire su ipotetici morsi di vipera, fratture, arresti cardio-circolatori e altre potenziali emergenze.

Il tutto si è svolto nella accogliente cornice dell’Aula Magna della nuova sede del Comitato di Croce Rossa di Busto Arsizio. Dalla scorsa primavera, infatti, il comitato ha traferito la propria casa nei pressi dell’ospedale, in via Savona 2, nel nuovo edificio appositamente progettato per le esigenze di una realtà che si occupa di soccorso sanitario extraospedaliero (soccorso in ambulanza), trasporti sanitari, attività di supporto sociale, attività di protezione civile e di formazione. Da molti anni, infatti, il comitato di Busto Arsizio è in prima fila nella realizzazione di corsi per la popolazione di manovre salvavita, corsi per aziende sulla sicurezza, anche su misura (https://www.cribustoarsizio.com/corsi/ ). Il corso 81/08 di Primo Soccorso Outdoor per guide ambientali escursionistiche si inquadra proprio in questa missione di formazione e divulgazione. Studiato su misura, è stato un modo per mettersi in gioco sia per gli istrutturi, sia per i discenti, che insieme hanno raggiunto un nuovo e importante obiettivo per dare sempre maggiore sicurezza agli amanti del trekking.