Legnano – Saronno, il prefetto ha vietato l’ingresso ai residenti in provincia di Varese

Una notizia negativa e una positiva nelle ultime ore in vista di Legnano-Saronno di domani al Mari. Partiamo dalla prima con la trasferta vietata ai tifosi avversari. “In occasione dell’incontro di calcio Legnano ssdarl vs F.B.C. Saronno 1910, valevole per il campionato dilettantistico Categoria “Eccellenza” girone A in programma a Legnano l’8 dicembre 2024 alle ore 14,30, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento, la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Varese”. Così si legge sul sito del ministero dell’interno. Se sarà lo spettacolo sugli spalti a perderci, speriamo che sul campo i lilla non siano quelli a perdere punti preziosi per la loro rincorsa verso la salvezza…

E veniamo alla buona notizia: in queste ore si fanno sempre più insistenti le voci che riguardano un possibile ingresso in società dell’ex onorevole legnanese Riccardo Olgiati. “Ricky” che abbracciò a suo tempo il progetto di rinascita dell’allora Asd Legnano 1913 del presidente Nico Zanda, vestendo anche la maglia lilla, dopo l’esperienza sui banchi di Montecitorio potrebbe fare il proprio ingresso nell’Ac Legnano, aumentando il tasso di ‘legnanesità’ per magari poter contribuire a riannodare quei legami con la società civile e il mondo politico cittadino che negli ultimi tempi si erano un poco guastati.

Stamane i lilla stanno effettuando la rifinitura al Pino Cozzi agli ordini del nuovo allenatore Gianluca Porro.