Per le feste 1,4 milioni di viaggiatori in partenza da Milano Malpensa e Linate

Arrivano le festività natalizie e anche gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate si preparano al boom di passeggeri: la previsione di Sea – gestore dei due scali – è di 1,4 milioni di viaggiatori complessivi fino alla fine dell’anno.

(foto di apertura: Neos a Malpensa sotto la neve, novembre 2024, foto di Ennio Borin)

Tra le destinazioni più battute c’è il Sud Italia e le Isole, con il rientro di migliaia di persone che vanno a passare le feste in famiglia, nonostante i prezzi alti legati alla domanda in questo periodo (prezzi che di anno in anno riaccendono le polemiche su speculazioni e guadagni eccessivi delle compagnie).

Ovviamente ai movimenti interni, che hanno particolare rilevanza in queste festività come del resto anche in estate, ci sono le partenze più turistiche, verso i resort in aree calde, verso gli Usa o anche verso il Sudamerica dove è estate. Ma all’opposto c’è anche il fascino del Nord, come per chi va a Rovaniemi, con il celebre per andare da Babbo Natale.

Le previsioni di traffico vedono il picco proprio nel weekend che arriva, 21-22 dicembre.