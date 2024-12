Perla paratutto, Kuronen e Tilaro brillano: i Mastini stendono la Valpe

Gioco non certo spumeggiante stasera, ma tre punti importanti nella nona gara consecutiva vinta dai Mastini, che svolgono il compito pur senza dominare (anche se il 5-1 finale è punteggio molto ampio) gli avversari del Valpellice, calati alla volta di Varese con qualche assenza importante. Ottima partita di Rocco Perla che si merita tutto l’MVP di serata salvando in più di un occasione il risultato. L’estremo giallonero avrebbe meritato lo shot-out ma la regola del gol dell’ex segnato da Hector Majul ha infranto il sogno del 2 giallonero.

Buona la prestazione del neo acquisto Basile che ha ben figurato in seconda linea, e che potrebbe essere una delle chiavi necessarie per bilanciare il reparto difensivo nella prossima fase. Ottima anche la prestazione di Kuronen, a cui il tabellino “ufficiale” regala un gol, segnato invece da Perino, quando il finnico non è neppure sul ghiaccio, e quella di Franchini, davvero molto bravo a creare spazi e occasioni per gli avanti gialloneri.

Varese che però deve migliorare in power play, decisamente senza idee (0-4 lo score con l’uomo in più). Ora ci si riposa in attesa di due snodi molto importanti, la conferma di partecipazione alle Final Four di Coppa Italia, e la corsa parallela

verso il Master Round con un calendario molto impegnativo, che vedrà i Mastini sfidare Caldaro, Feltre e Aosta. Che, come i Mastini, hanno vinto i rispettivi incontri infilandosi i tre punti in tasca: in classifica, lassù, il turno non ha cambiato nulla.

PRIMO INGAGGIO – Scontro tra molossi sotto la volta dell’Acinque Ice Arena, dove i Mastini ospitano i Valpellice Bulldogs, che all’ombra delle Alpi Cozie hanno superato il Varese nella partita di andata. Gialloneri che vogliono suonare la nona per tenere il fiato sul collo all’Aosta, mentre gli ospiti vogliono interrompere la striscia negativa che li ha visti soccombere nelle ultime quattro partite. Attenzione all’ex Majul e a Marco Pozzi, che con 1,4 punti a partita è l’attaccante più prolifico della squadra. Fuori per Varese Fanelli, Allevato e Pietro Borghi, qualche importante assenza anche tra i piemontesi.

LA PARTITA

I – Parte subito veloce Varese con Ghiglione che gira bene per Kuronen, che non ha fortuna davanti alla gabbia di Basraoui. Due minuti dopo Marco Matonti dalla blu ci prova senza fortuna; i Mastini però continuano a spingere, stavolta con Schina che però non imprime la forza necessaria al tiro, facile preda dell’estremo del Valpellice. Un errore giallonero innesca la prima occasione avversaria, con Pozzi che da buona posizione spara ma la conclusione è centrale e morbida. La Valpe prende coraggio e prova l’azione di rimessa, Long serve bene Majul che trova davanti a se un ottimo Perla bravo a neutralizzare. Marcello Borghi suona la carica, percorre la pista quasi per intero e gira a Ghiglione che di prima intenzione da a Kuronen che, dalla sinistra di Basraoui mette in rete, ma esterna. Altra bell’azione del Varese (Matonti-Franchini-Piroso) ma il portiere fa un mezzo miracolo e salva. A metà tempo Long viene colpito in maniera fortuita da un Mastino, perde sangue sul ghiaccio, ma si riprende a giocare senza penalità. Si riparte e Kuronen parte per vie centrali e si schianta contro Basraouri che finisce in porta con il disco (foto in alto). L’azione fa nascere una parapiglia con Ghiglione e Gay che finiscono in panca per rissa. Si prosegue con un ottima intuizione di Tilaro, che scarica per Perino che si invola alla sinistra del portiere avversario e mette il disco “dove la mamma tiene la marmellata” per l’1 a 0. Ancora Mastini nell’azione successiva, stavolta è Raimondi che ha il disco del raddoppio ma l’estremo avversario neutralizza.

II – Valpellice che entra sul ghiaccio con il pattino giusto e due azioni pericolose: grande intervento di Perla prima su Gay e poi nell’azione di contropiede scaturita da un errore in attacco. Maekinen spinge sulla sinistra, vero e proprio slalom tra due avversari e disco per Franchini la cui punta del bastone non arriva per il tapin. C’è più Valpellice sul ghiaccio e Perla è chiamato a fare gli straordinari su Bertin, Payra e Majul. Kuronen prova a rispondere con due azioni degne di nota (molto presente il fattore K), e serve Ghiglione che però sbaglia mira. Gay si prende 2′ e smorza la pressione degli ospiti, anche se Varese rischia per mano dell’ottimo Pozzi che sfrutta un disco perso verso Perla uscito sino alla linea blu per allontanare il disco. Power play da dimenticare dei gialloneri, che concludono davvero poco con l’uomo in più. Si torna in parità e Varese raddoppia: ancora Maekinen a fare il lavoro sporco, servendo Marcello Borghi sul cui tiro arriva la deviazione di Kuronen (2-0). Varese si galvanizza, con Franchini che indossa il cappello da mago, cambia la sua stecca per una bacchetta magica e serve Piroso che si invola verso Basraoui infilando il disco in rete (3-0). Passano 3′ e Fornasetti va in panca puniti , con i Bulldogs che possono sfruttare la prima superiorità numerica, giocata benissimo: Varese alle corde ma che riesce a uscire indenne dall’inferiorità grazie a Perla. Si ribalta il fronte e ancora Kuronen sfiora il quarto gol. Prima della sirena la Valpe ci prova con poche idee, il Varese replica con Vanetti e Piroso.

III – Si torna sul ghiaccio con i Mastini che vogliono chiudere la pratica ancora con Kuronen che però non chiude il bel passaggio di Maekinen. I Bulldogs non ci stanno: Payra, davvero incontenibile, si lancia in uno contro uno verso Perla che però dice ancora una volta di no. Ospiti ancora in avanti, stavolta con Majul, non precisissimo nella conclusione ravvicinata. A metà gara l’impianto elettrico fa le bizze e si teme addirittura lo stop, ma per fortuna si riprende a giocare. Il Varese anziché amministrare prova a complicarsi la vita, Matonti entra su un avversario (forse non in maniera fallosa ma sicuramente scomposta) e concede una superiorità che divente 5v3 (fuori anche Piroso). Il Varese consuma tantissimo, Matonti rientra ma il fiato è troppo corto e così arriva il gol dell’ex con Majul. Ancora problemi alle luci, ed altro rischio sospensione, per fortuna esorcizzato. Si riprende a giocare, Piroso si prende due minuti e il Valpellice prova l’ultimo assalto, neutralizzato. Finale tutto giallonero, sotto il segno di Tilaro che si trasforma in DJ e con due belle invenzioni fa suonare per altrettante volte le note di Chelsea dagger sotto la volta dell’Acinque Ice Arena.

HCMV MASTINI VARESE – VALPELLICE BULLDOGS 5-1

(1-0; 2-0; 2-1) MARCATORI: 11.04 Perino (Va – Schina, Tilaro); 27.10 Kuronen (Va – Maekinen, Piroso), 28.15 Piroso (Va – Franchini, Vanetti); 52.10 Majul (Vp – De Biasio, Gay), 58.22 Tilaro (Va – Kuronen, Ghiglione), 59.48 Tilaro (Va – Perino, Perla). VARESE: Perla (F. Matonti); Makinen, Crivellari, Schina, Basile, M. Matonti, E. Mazzacane; Ghiglione, Kuronen, M. Borghi, Piroso, Vanetti, Franchini, Perino, M. Mazzacane, Tilaro, Raimondi, Fornasetti. All. Glavic.

VALPELLICE: Basraoui (Culasso); Giordano, Payra L., Sibille, Rosso, Leger, Ravera, Ricca, Bertin, Payra S., De Biasio, Blanchetti, Paroni, Solaro, Tarditi, Liubimov, Segatel, Gay, Piccoli, Martina, Salvai T., Salvai F., Savolainen, Long, Pozzi, Majul. All.: Grossi

ARBITRI: Bassani e Volcan (Cusin, Magliano).

NOTE. Penalità: Va 10′, Vp 10′. Superiorità: Va 0-4, Vp 1-4. Spettatori: 701.

IHL (19a giornata)

RISULTATI: Bressanone – 3Zinnnen Dol. 2-4 (mercoledì). Aosta – Como 13-0; Appiano – Caldaro 2-3; VARESE – Valpellice 5-1; Fassa – Alleghe 1-2; Feltre – Pergine 7-4. Riposa: Valdifiemme.

CLASSIFICA: Caldaro 52; Aosta 43 VARESE, Feltre 39; Appiano* 27; Alleghe* 26; 3Zinnen Dolomites^ 25; Valpellice*, Pergine 22; Fassa 18; Valdifiemme* 14; Bressanone 8; Como* 7.

* una partita in meno – ^ una partita in più.