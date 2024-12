Scivola sulla scala mobile dell’Iper di Varese. E lui è lì a salvarla: “Ora cerco il mio angelo custode”

Piccoli gesti si grande cortesia e immensa umanità che trasformano una disavventura in qualcosa da ricordare invece che in una tragedia da piangere. È la storia di una signora che è stata aiutata in un momento di difficoltà e che ora cerca il suo salvatore.

Ecco il suo appello

Il giorno 6 luglio 2024 intorno alle ore 16:00 mi trovavo nel centro commerciale Iper di Varese. In quel momento ero sola perché ero andata a portare delle cose in auto e tornavo giù per raggiungere mio marito. Sono scivolata rovinosamente sulla scala mobile, ricordo che dietro di me c’era una ragazza perché ho sentito la sua voce. Subito dopo una voce maschile… Un angelo che si è preso cura di me…

Non ho mai visto il suo volto perché perdevo i sensi molto spesso, ma ricordo benissimo la sua voce… Vorrei ringraziare personalmente queste persone. Chiedo cortesemente se potessero contattarmi al numero 329 20 07 070. Mio marito mi ha riferito che è stato chiamato da questo ragazzo che si è preso cura di me fino all’arrivo dei soccorsi. Ringrazio sin da ora chi mi può essere di aiuto.

Cordialmente, saluto Loredana.