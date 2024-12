Un’auto brucia lo stop ed è subito frontale in via Ferrer a Busto Arsizio

Un’auto brucia lo stop e si scontra frontalmente con un’altra vettura. Sirene e lampeggianti hanno risuonato all’incrocio tra via Ferrer e via Baraggioli a Busto Arsizio dove nel pomeriggio di oggi, lunedì, una persona è finita in ospedale in codice giallo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso un 33enne poi accompagnato in e una pattuglia della Polizia Locale per ricostruire l’impatto.