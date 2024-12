Uno spettacolo circense Nella mente di Kafka alla Biblioteca di Varese

Si intitola Nella mente di Kafka lo spettacolo di Circo Teatro in programma sabato 28 dicembre alla Biblioteca civica di Varese in doppia replica, alle ore 11.30 e alle 17, per la rassegna #inbiblioteca dedicata quest’anno alle metamorfosi di Kafka.

Si tratta di uno spettacolo originale, per grandi e piccini (dai 7 anni in su), prodotto da Spazio Kabum (la scuola di circo di Varese) e portato in scena da Alessandra e Davide della compagnia Nudimascalzi (nelle vesti scaraffaggiosamente circensi di Gregor Samsa), ed Erica Risoli nei panni di un insolito Freud.

Nella mente di Kafka è un biglietto di sola andata nella mente dello scrittore che sta per concepire la sua creatura più inquietante e meglio riuscita: Gregor Samsa.

Acrobazie circensi, parole, suoni, luci e ombre daranno vita a un viaggio tra le mutazioni fisiche e psicologiche, gli stati d’animo e la coscienza di un personaggio kafkiano ai limiti dell’assurdo.

Lo spettacolo andrà in scena nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Palazzo Estense, in via Luigi Sacco 9 a Varese.

L’ingresso è per tutti gratuito ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.