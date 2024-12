Varese School Cup, il “Da Vinci Pascoli” domina a Gallarate

Il Liceo Da Vinci-Pascoli si aggiudica la tappa di Gallarate della Isybank Varese School Cup vincendo il quadrangolare disputato oggi – lunedì 2 dicembre – al PalaEsseSolar, quarta tappa del torneo interscolastico organizzato dal trust “Il basket siamo noi” insieme all’USP Provinciale e alla Pallacanestro Varese.

I liceali gallaratesi si sono imposti nettamente in entrambe le partite disputate sul parquet di via Sottocosta. All’esordio hanno battuto per 62-28 il Fiorini-Pantani di Busto Arsizio, poi si sono ripetuti in finale vincendo 71-14 il confronto con il Liceo Crespi, sempre di Busto.

Il terzo posto è andato al “Fiorini-Pantani” al termine di una finale per il terzo posto ai danni del “Gadda Rosselli” che avevano trovato disco rosso in semifinale contro il “Crespi”. Come previsto, il Da Vinci-Pascoli ha fatto anche incetta di premi individuali marchiati Olympia Wealth Management: Leonardo Casto è stato votato MVP ed è entrato nel quintetto ideale insieme al compagno di squadra Jacopo Spiriti. Gabriele Ferrigo (Gadda Rosselli) si è invece imposto nella gara del tiro da 3 punti con 9/15 ed è a sua volta nello starting five di giornata completato da Pietro Pezzoni (Crespi) e Gabriele Macchi (Pantani).

Come sempre grande entusiasmo e correttezza sugli spalti, con intervalli spettacolari grazie alle esibizioni delle crew dance. Sempre più viva anche la sfida sui social tra scatti spettacolari e video originali prodotti dai team comunicazione dei vari istituti.