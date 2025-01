A Caronno Varesino il musical “Ma che sarà?” di Peter Pan

Sabato 18 gennaio alle ore 21.00 al salone “Alberto Sommaruga” dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Caronno Varesino si terrà uno spettacolo teatrale per famiglie, bambini e ragazzi sulle orme di Peter Pan, il mitico ragazzo dell’Isola che non c’è che non vuole diventare grande. Insieme a Wendy, Gianni, Michele e i bimbi sperduti vivrà avventure rocambolesche contro i pirati di capitano Uncino, misteriose storie tra i nativi americani, simpatici giochi insieme alle sirene. Ma attenti a non farmi mangiare dal coccodrillo. Un musical per tutte le età recitato dalla compagnia “Fuori Tempo Massimo”.

Ingresso ad offerta libera prenotando il posto al n. 351.93.02.358 entro mer 15-01.