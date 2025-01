A Gallarate in scena lo spettacolo “Io, l’erede” di Eduardo De Filippo

Appuntamento con il teatro al “Nuovo” di Gallarate sabato 18 gennaio. Alle ore 21.00 si aprirà il sipario per lo spettacolo “Io, l’erede” di Edoardo de Filippo, messo in scena dalla Compagnia filodrammatica “Il socco e la maschera”.

LO SPETTACOLO

Il defunto Matteo Selciano, noto avvocato e benefattore portato ad esempio di generosità, per spirito caritatevole aveva accolto in casa come “beneficati” l’orfana Bice e Don Prospero Ribera, vissuto in famiglia per 37 anni. Ma poco dopo la morte improvvisa di Don Prospero, piomba inatteso tra i familiari riuniti suo figlio Ludovico, con conseguenze impreviste e inimmaginabili sull’equilibrio familiare. Una commedia “spietata”.