A Laveno Mombello parte “traSguardi”, un progetto di formazione per l’inclusione giovanile

In partenza “traSguardi”, un contenitore di laboratori di formazione per l’inclusione giovanile e di campagne di comunicazione dedicate a temi cari ai giovani.

Il progetto intende coinvolgere i giovani di Laveno Mombello e dintorni in laboratori gratuiti di serigrafia, teatro, fotografia e arti circensi. Inoltre i giovani verranno ingaggiati anche nel realizzare campagne di comunicazione on line e off line dopo un percorso formativo professionale.

Diversi i partner coinvolti: Gattabuia APS, associazione capofila del progetto che ha come mission la promozione del linguaggio fotografico; WGArt APS che promuove l’arte urbana e la creatività giovanile; Teatro del Sole che realizza spettacoli e letture teatralizzate; Spazio Kabum che educa i più giovani alle arti circensi; Coop. Lotta contro l’Emarginazione impegnata con i giovani nei servizi di educativa di strada e politiche giovanili.

Il progetto è stato finanziato a valere sul bando “Giovani SMART 2.0” promosso da Regione Lombardia ottenendo il massimo del finanziamento per € 40.000,00

I ragazzi della leva civica del Comune di Laveno Mombello sono impegnati in prima persona nella realizzazione del progetto insieme al supporto del Consiglio Comunale dei Giovani (CCDG di Laveno Mombello) con le sue attività di sensibilizzazione e formazione.

Il Progetto si concluderà con il Festival (end of) Summer Fest, in programma a fine estate, protagonisti dell’iniziativa saranno la musica, la cultura, lo sport e la sostenibilità.

«TraSguardi accompagna i giovani nel raggiungimento di Traguardi personali, comunitari, di crescita, inclusione e nell’acquisizione di nuovi Sguardi sul mondo e competenze personali – Assessora Servizi Sociali del Comune di Laveno Mombello, Elisabetta Belfanti -. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il protagonismo e la partecipazione civica dei giovani accrescendo le loro competenze in campo artistico e comunicativo. Laveno Mombello si denota ancora in prima linea nel rilanciare la sua attività di politiche giovanili e di prevenzione del disagio».