A Varese lo spettacolo teatrale in lingua inglese “Jekyll and Hyde”

In scena un libero adattamento dell’opera “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” di Robert Louis Stevenson

PalkettoStage presenta la nuova stagione teatrale 2024/2025 che prende vita sotto il suggestivo titolo “La Magia del Caos… l’incanto di un battito d’ali”. Un richiamo diretto alla teoria del caos del matematico Edward Lorenz, secondo cui anche il battito d’ali di una farfalla può scatenare conseguenze imprevedibili dall’altra parte del mondo. Sul palcoscenico della vita, ogni piccolo gesto può generare effetti a catena inaspettati, modificando il corso del destino.

Il teatro diventa così la rappresentazione perfetta di questa teoria, come dimostra la celebre opera di Robert Louis Stevenson, dove il Dr. Jekyll, nel tentativo di separare il bene dal male dentro di sé, scatena un processo irreversibile con conseguenze devastanti.

Lo spettacolo in scena lunedì 13 gennaio 2025 a Varese andrà in scena lo spettacolo “Jekyll and Hyde”, un libero adattamento dell’opera “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” di Robert Louis Stevenson.

Lo spettacolo in lingua originale inglese rappresenta l’esplorazione dell’eterna lotta dell’essere umano con la propria duplicità: luci e ombre, bene e male, chiaro e scuro. La regia di John O’Connor e Manuel Renga propone un’ambientazione moderna in una metropoli contemporanea, tra quartieri underground, murales, loft eleganti e un laboratorio segreto dove il Dottor Jekyll conduce i suoi studi sulla natura umana.

Il laboratorio è il cuore pulsante della scena, reso magico da effetti speciali come sfere fluttuanti, tappeti di fumo, luci e laser. I costumi riflettono uno stile urban, con contrasti tra eleganza raffinata e abbigliamento di strada, a seconda dei personaggi.

Lo spettacolo è un adattamento dall’opera di Robert Louis Stevenson con la regia di John O’Connor e Manuel Renga e la ripresa regia di Giacomo Nappini. La produzione è curata da PALKETTOSTAGE sotto la direzione artistica di Cetti Fava e la direzione organizzativa di Marina Caprioli.

La rappresentazione si terrà lunedì 13 gennaio 2025 al Teatro di Varese in Piazzale della Repubblica con due spettacoli, alle 9.00 e alle 11.30. La durata è di un’ora e 20 minuti circa senza intervallo ed è destinata agli studenti del triennio delle scuole medie superiori.

Al termine di ogni rappresentazione si terrà un incontro-dibattito in lingua inglese tra attori e studenti, per stimolare un momento di confronto e approfondimento culturale.

Per partecipare allo spettacolo è necessaria la prenotazione, contattando il numero 0331.677300 dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.palketto.it oppure scrivendo all’email info@palchetto.it. Questa proposta teatrale unisce cultura, riflessione e spettacolarità, portando sul palco una storia senza tempo in una chiave moderna e coinvolgente.