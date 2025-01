Al Cinema Teatro Nuovo di Varese il capolavoro del 1954 “I sette samurai”

Primo appuntamento della rassegna ‘Giovedì cult’, che prevede una proiezione al mese per i successivi tre mesi di un grande cult della storia del cinema in versione restaurata

Appuntamento da non perdere al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA). Giovedì 23/01 alle ore 20.30 sarà proiettato il capolavoro del 1954 I sette samurai. La proiezione sarà in una nuova versione restaurata 4K dalla Cineteca di Bologna e in lingua originale (giapponese) con sottotitoli in italiano. Prima del film, ci sarà un’introduzione a cura di Andrea Bellavita, critico cinematografico e professore presso l’Università dell’Insubria.

Capolavoro del cinema giapponese, quello di Akira Kurosawa è un film che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema influenzando molti registi sia orientali che occidentali (I magnifici sette è infatti un remake di questo film). Di questo film straordinario (uno dei più grandi successi del cinema giapponese) sono ammirevoli la scansione narrativa, la forza plastica e figurativa delle scene di battaglia e il disegno dei personaggi.

Trama: XVI secolo. Mentre imperversano le guerre civili, i contadini di un villaggio riescono a convincere sette samurai a difenderli contro una banda di quaranta predoni. In realtà i samurai sono soltanto sei perché il settimo (interpretato dal prodigioso Toshiro Mifune) è un contadino che ha imparato a combattere, personaggio-chiave dell’inedita dialettica sociale del film, fra la casta nobile dei guerrieri in disarmo e il popolo umiliato e offeso.

Quest’appuntamento è il primo della rassegna ‘Giovedì cult’, che prevede una proiezione al mese per i successivi tre mesi di un grande cult della storia del cinema in versione restaurata.

I prossimi appuntamenti, sempre al Cinema Nuovo, saranno il 20/02 con Picnic ad Hanging Rock e il 20/03 con Il grande dittatore. Sempre in versione originale con sottotitoli in italiano. Per maggiori info scrivere a: filmstudio90@filmstudio90.it