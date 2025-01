Al Nuovo di Varese lo spettacolo omaggio a Joni Mitchell

Giovedì 16 gennaio alle ore 21 sul palco del Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille 39) uno spettacolo coinvolgente fatto di immagini e suoni per rendere omaggio a una delle più grandi signore della musica: Joni Mitchell.

Un omaggio imperdibile alla leggendaria cantautrice canadese. Flora Paparella, con brevi interventi narrativi, arricchirà il viaggio nella musica di Joni Mitchell, interpretata dalla voce di Silvia Venturini con i cori di Annalisa Zanelli.

Ad accompagnarle, una band di musicisti straordinari: Alessandro Perrelli alle chitarre, Luca Fraula al piano, Paolo Frattini al basso e Alessio Gavioli alla batteria. Le suggestive grafiche video sono curate da Maurizio Marinoni.

Un evento che unisce musica, parole e immagini per celebrare l’arte senza tempo di Joni Mitchell. La Mitchell è stata una delle musiciste più influenti degli anni ’70. Ha sempre composto canzoni ascoltando solo se stessa, non curandosi delle critiche e dei giudizi della gente. Così facendo si è conquistata il rispetto di artisti di ogni genere, diventando una delle cantautrici più importanti degli ultimi sessant’anni.

In mezzo a tanta musica adolescenziale, gli album di Joni Mitchell rappresentano uno dei primi esempi di rock adulto, sempre in bilico tra il folk trasandato di origine hippie e le forme più aristocratiche della musica jazz.

Personalità affascinante, assolutamente indipendente, piena di contraddizioni ma dal fascino unico, la Mitchell è stata musa ispiratrice per tutta una serie di cantautrici a venire che hanno messo a nudo se stesse nelle loro canzoni, come fossero confessioni.

Il concerto è organizzato nell’ambito di Nuovo Live! a cura di Filmstudio 90 APS, con il patrocinio del Comune di Varese.

Quando e Dove:

Giovedì, 16 gennaio 2025, ore 21

Cinema Teatro Nuovo di Varese

Biglietti: intero 15,00€. Ridotto 12,00€ per soci Filmstudio 90, soci ARCI, over 65 e under 18. Prevendita online qui.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it.