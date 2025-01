Alle Arti di Gallarate arriva “Cappuccetto rosso”

Sabato 11 gennaio, alle ore 15:30, al Teatro delle Arti di Gallarate, andrà in scena lo spettacolo “Cappuccetto Rosso” della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi. Adatto ai bambini dai 5 anni, è scritto e interpretato da Bruno Cappagli, Fabio Galanti e Carlotta Zini.

Con «c’era una volta una piccola, dolce bimba di campagna» inizia un gioco di narrazione nel quale i protagonisti diventano lupo o lupa, bambino o bambina, entrando e uscendo dal racconto più volte, proprio come fanno i bambini quando insieme giocano al “facciamo che io ero…”.

Una sequenza di scene che, tra corse, rincorse e tante risate, ricostruisce il percorso di Cappuccetto Rosso nel bosco.

In un susseguirsi di azioni rapide e divertenti i due attori si rincorrono fino ad arrivare alla pancia del lupo, dalla quale usciranno con la voglia di rivivere nuovamente la storia, così come ogni bambino alla fine del libro chiede alla sua mamma di rileggerlo ancora una volta.

È stata una scoperta entrare tra le righe, pochissime, di questa fiaba, conosciuta da tutti, ma di cui forse in pochi conoscono i particolari.

Gli attori interpretano la storia in modo divertente e travolgente, con azioni rapide come il gioco dei bambini, dove a volte la mancanza di fiato, o addirittura la fame, può interrompere per un attimo il mondo appena creato, per poi ripartire con altrettanta energia.

Biglietti disponibili su www.teatrodellearti.it o presso la cassa del Cinema Teatro (via Don Minzoni, 5) negli orari di apertura.