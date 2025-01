Allo spazio Yak di Varese lo spettacolo “Mi Manca Van Gogh”

A Varese, all’interno della stagione teatrale di Spazio Yak arriva “Mi manca Van Gogh”, spettacolo vincitore del FringeMI Festival 2023.

All’interno di una visita guidata in un museo, il commento ad un quadro di Van Gogh da parte di una giovane guida turistica, si trasforma in un flusso di coscienza che tesse un legame tra la vita dell’artista olandese e l’esperienza di un’amica di infanzia della narratrice.

Venerdì 24 e Sabato 25 Gennaio, ore 21.00

Spazio Yak, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

Biglietti:

– Ridotto under 25 il venerdì 6€ + prevendita

– Ridotto (under 18, over 65, allievi di Spazio YAK, abbonati VareseNews) 8€ + prevendita

– Intero 12€ + prevendita