Anche al Jrc a Ispra comincia il semestre di presidenza polacca del Consiglio dell’UE

Al Joint Research Centre della Commissione europea a Ispra è cominciato il semestre polacco. In concomitanza con il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea assegnato alla Polonia, i dipendenti polacchi del centro di ricerca nel corso dei prossimi sei mesi organizzeranno un ricco calendario di eventi per far conoscere al territorio la loro cultura, ricerca scientifica, cucina, musica e sport.

Una tradizione che il Jrc di Ispra porta avanti da anni per celebrare la diversità e la coesione. «Attraverso questa iniziativa – commenta il responsabile del sito Rien Stroosnijder – celebriamo la ricchezza di culture dell’Unione Europea ma anche lo spirito di unità tra i popoli che la compongono. Per me è un orgoglio vedere oggi la partecipazione di così tante autorità, a testimonianza delle solide relazioni costruite nel tempo tra il Jrc e il territorio».

Le autorità intervenute all’inaugurazione del semestre polacco

Per l’occasione, martedì 14 gennaio alla cerimonia organizzata all’ingresso del Jrc a Ispra è intervenuta anche la rappresentante della Commissione europea a Milano Claudia Colla– «Competere, innovare e produrre affrontando nel mentre il calo demografico – ha commentato Colla -. Questi sono gli obiettivi della “bussola della competitività”: la prossima iniziativa della Commissione costruita sui tre pilastri indicati da Mario Draghi: accorciare il distacco tecnologico dell’UE con Cina e Stati Uniti, un piano comune di decarbonizzazione e competitività e, infine, il potenziamento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze dall’estero. Le competenze del Jrc saranno fondamentali per ottenere i dati necessari a sviluppare questi progetti e monitorare il loro sviluppo».

«Si può immaginare – ha poi sottolineato l’ambasciatore di Polonia in Italia Ryszard Schnepf – sviluppo, benessere e felicità senza sicurezza? Viviamo un momento difficile con una guerra su larga scala a est contro le ambizioni della Russia, enormi problemi nel Medio Oriente e la forte rivalità tra la Cina e gli Stati Uniti. Lavoreremo anche per rendere le frontiere europee sicure. Come forze europee democratiche è nostro dovere assumerci questa responsabilità. Abbiamo ereditato un carico pesante dalla scorsa presidenza, ma staremo attenti, non per la Polonia ma per tutta l’Europa».

Momento centrale della cerimonia è stata la sostituzione della bandiera dell’Ungheria (che ha ricoperto la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea durante lo scorso mandato) con quella della Polonia accanto all’ingresso del centro di ricerca di Ispra.

«La nostra amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco di Ispra Rosalina Dispirito – è grata per l’impegno del Jrc nel promuovere sul nostro territorio momenti culturali che ci aiutano a costruire una cultura di fraternità e comunità».

Ulteriori informazioni riguardo tutti gli eventi in programma per il semestre polacco sono disponibili al sito www.polishsemester.com.