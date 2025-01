Anche il caso Busto Arsizio nella mozione sulla sicurezza pubblica approvata in Consiglio regionale

E’ stata approvata ieri dal Consiglio regionale la mozione per chiedere “Misure urgenti per la tutela della sicurezza pubblica e della convivenza civile: contrasto a radicalizzazione, degrado, molestie sessuali e violenza collettiva” presentata dalla Lega.

«La mozione condanna i gravi fatti di Capodanno, le violenze di piazza di Busto Arsizio e nelle principali città italiane, tra cui Milano, Bologna, Roma, Torino – spiega il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, firmatario della mozione – Un testo che vuole inoltre esprimere solidarietà alle forze dell’ordine che devono essere messe nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro e intervenire laddove necessario al fine di tutelare la sicurezza pubblica».

«L’integrazione – prosegue Monti – è un percorso che non può limitarsi a un semplice inserimento abitativo o lavorativo, ma deve comprendere l’adozione dei valori fondamentali del paese ospitante, il rispetto delle sue istituzioni, delle sue leggi e delle sue tradizioni. Troppi sono ormai i casi dove le regole di convivenza civile vengono calpestate da stranieri che insultano o disprezzano l’Italia, compiono aggressioni contro le forze dell’ordine, molestie sessuali riconducibili alla pratica del taharrush gamea ovvero un rituale di violenza collettiva come avvenuto a Capodanno a Milano, danneggiano beni pubblici e privati o inneggiano all’estremismo islamico. L’impegno di Regione Lombardia deve essere quello di sostenere il Governo, come già sta facendo, per potenziare le misure a contrasto dell’immigrazione clandestina, aumentare le casistiche necessarie per rimpatriare chi delinque o non si vuole integrare nella nostra società, e adottare criteri più stringenti per l’acquisizione e la revoca della cittadinanza. Ma anche per privare chi delinque di poter accedere ai benefici di welfare messi a disposizione dal nostro sistema sociale. Quanto è accaduto sul nostro territorio, a Busto Arsizio, rappresenta un fatto gravissimo, che non può e non deve rimanere impunito. Come Lega, insieme ai nostri giovani, siamo andati nei giorni scorsi ad esprimere tutta la nostra solidarietà alle Forze dell’Ordine e ai lavoratori aggrediti. Chi delinque e non accetta i nostri valori va rimpatriato».