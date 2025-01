Ansia, sessualità, Dsa, cibo ed emozioni. Tornano gli incontri per genitori ed educatori a Busto Arsizio

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e di Comunità SPIC-ACOF di Busto Arsizio, dopo il grande

successo dello scorso anno, è lieta di presentare la seconda edizione del progetto O.R.M.E.: Orizzonti. Riflessioni. Mete. Esperienze.: un ciclo di quattro incontri, il mercoledì sera online dalle 20.30 alle 22.00, dedicato a genitori, famiglie, docenti, professionisti e persone a contatto con gli adolescenti e il loro mondo.

La presenza di un preadolescente cambia le dinamiche di una famiglia. Regole e confini vengono messi in discussione e

spesso i cambiamenti avvengono a una velocità incomprensibile. È sempre più difficile capire il significato dei

comportamenti, delle emozioni e dei pensieri dei ragazzi.

SPIC ha riconosciuto l’importanza di affrontare questo tema e ha accolto l’urgenza di progettare una modalità formativa trasversale, chiara, immediata e vantaggiosa dal punto di vista economico. Gli incontri sono pensati per offrire nuove lenti con cui osservare il mondo degli adolescenti. Saranno occasioni per interrogarci su quali sono i segnali a cui dare attenzione e quali invece sono indice di un sano processo di crescita. E tutto questo, dando priorità all’approccio pratico rispetto a quello teorico. Si tratta di aprire una strada percorrendola insieme, facendo appello all’intera comunità educativa di un/a adolescente, affinché si possano condividere strumenti utili ad affrontare questa delicata fase della vita.

I temi scelti per questa seconda edizione del progetto sono quelli dell’ansia, emozione sempre più in crescita tanto nel collettivo quanto negli adolescenti nelle più diverse sfere della propria vita, fino anche a chiudersi in casa. La performatività passa nei discorsi a casa, a scuola e anche sui social, trasformandosi a volte anche in sfide pericolose. Crescente è poi il panorama delle richieste di certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) dei quali tanto si parla, sottovalutando il vissuto che i ragazzi provano confrontandosi con lo studio.

Crescere è un compito complesso, che implica la stretta interazione tra aspetti emotivi, cognitivi e fisici. Spesso i segnali di disagio nei più piccoli e negli adolescenti emergono in modo importante con una chiara connotazione su aspetti corporei ed è bene comprendere il confine tra l’adattivo e l’espressione di malessere. E il sesso? Dove si pone la sessualità nel mondo di un adolescente di oggi? Questa sfera privata e fondamentale di ogni essere umano sembra essere vissuto in modo ambivalente dai genitori, chi ne parla troppo e chi non ne parla. Quale posizione assumere?

Di seguito il calendario degli incontri:

• Mercoledì 5 febbraio: Le performance dell’ansia: tra scuola, sport e socialità con il Prof. Alberto Pellai.

• Mercoledì 12 marzo: I DSA in adolescenza: dai campanelli d’allarme al metodo di studio con la Prof.ssa

Valentina Antonia Tobia.

• Mercoledì 9 aprile: Una strana fame: quando la tavola scompare. Viaggio nel complesso rapporto tra

cibo, emozioni e corpo in età evolutiva con la Prof.ssa Anna Lucia Ogliari.

• Mercoledì 7 maggio: La sessualità dei figli: dilemma dei genitori con la dott.ssa Monica Gatti.

Le serate saranno introdotte e moderate dalla dott.ssa Elisa Agazzi, psicologa e psicoterapeuta a orientamento integrato.

Ultima novità di quest’anno è la possibilità di fruire degli incontri sulla nuova piattaforma di e-learning, già implementata

da ACOF e adottata anche da SPIC che permette di iscriversi, seguire le dirette e poterle rivedere anche in seguito

nella propria area personale.

Per informazioni: www.spic-acof.it

Per iscrizioni: https://shop-spic.it/