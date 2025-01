Besozzo “Coast to coast”, una domenica in cammino

Perché non provare a percorrere a piedi i confini del territorio di Besozzo? una simpatica sfida sportiva di cammino che lancia il Comune di Besozzo ….Domenica 12 gennaio 2025 “COAST TO COAST parte 1”: da Besozzo superiore a beverina fino al confine estremo di Olginasio camminando.

La partenza è prevista per le ore 09.00 dal parco del Cioss a Besozzo superiore ( di fronte al palazzo comunale) con rientro verso le ore 12.20 circa, con affiancamento dell’ istruttrice Ivana Ghiringhelli.

“L’amministrazione comunale – interviene l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – crede fermamente nell’importanza del CAMMINARE e della crescita dei gruppi di cammino all’interno di un progetto di benessere già radicato da anni”.

“Camminare non è solo un beneficio per il corpo e la mente – commenta Ivana Ghirighelli, istruttrice dell’associazione Happy Nordic Walking – ma è anche uno strumento per costruire le relazioni. In un mondo frenetico, trovare del tempo per camminare con gli altri può fare la differenza e le conversazioni durante la camminata possono favorire amicizie e interessi comuni. Camminare è un’attività accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dal livello di forma fisica o dalla condizione economica. Questo rende i gruppi di cammino particolarmente inclusivi.

La partecipazione a queste attività può aiutare a ridurre l’isolamento sociale, soprattutto per le persone anziane o per chi vive da solo, migliorando il benessere generale”.

L’amministrazione comunale per venire incontro alle diverse esigenze propone tre tipi diversi di cammino, liberi senza obbligo di frequenza e gratuiti:

– Gruppo di cammino per tutti – camminata consapevole – ogni lunedì dalle ore 09.00 con Ivana Ghiringhelli, istruttrice dell’associazione Happy Nordic Walking. Partenza parco del Cioss;

– Gruppo di cammino a passo lento – percorsi brevi e più pianeggianti – ogni mercoledì dalle ore 09.30; con la walking leader Angela Garro. Verrà concordato di volta in volta il luogo di partenza;

– Gruppo di cammino sportivo – camminata più veloce – ogni mercoledì dalle ore 20.00 a partire da fine aprile con la walking leader Luisa Torre. Partenza parco del Cioss.

E ogni mese la proposta di una passeggiata a tema aperta a tutti. I Gruppi di cammino del comune di Besozzo sono inseriti nel circuito ATS INSUBRIA. Per maggiori informazioni contattare ufficio sport e benessere affarigenerali@comune.besozzo.va.it oppure tel. 03320970195.

Partecipare ad un Gruppo di cammino è facile e gratuito. Non sono richieste particolari abilità, né equipaggiamento specifico, solo abbigliamento e scarpe idonee.

“Se salute e buon umore vuoi cercare a passo lento devi andare – commenta simpaticamente Angela Garro, walking leader del gruppo di cammino a passo lento – cammina con noi ….prendi il tuo tempo per non perdere tempo Ti aspettiamo per riscoprire e vivere un momento di natura insieme!”.

“Vi aspetto anche quest’anno ad aprile – conclude Luisa Torre walking leader del gruppo di cammino sportivo– per le camminate serali del mercoledì. Rimanete connessi per gli aggiornamenti sulle date precise”.