Dall’esordio di fuoco al futuro, Varese si affida a Bradford: “Penso di poter dare molto”

Arrivato a poche ore da giorno Natale come sostituto dell’ultimo secondo dopo l’infortunio di Keifer Sykes, il primo impatto di Desonta Bradford ha stupito tutti. La prestazione offerta contro Napoli è stata convincente (Mvp per il lettori di VareseNews, leggi qui) e soprattutto ha permesso alla Openjobmetis di portarsi a casa una vittoria sofferta ma fondamentale per la lotta salvezza.

Dopo il primo impatto sul campo, il giocatore originario del Tennessee è stato protagonista anche davanti ai microfoni, con la presentazione avvenuta nella giornata di giovedì 2 gennaio al Palazzetto “Lino Oldrini”.

A presentare il neo arrivato in biancorosso è stato il general manager Zach Sogolow: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Desonta che come tutti abbiamo visto ha contribuito in maniera positiva nella partita di sabato. Non è facile entrare in un ambiente così teso e in una gara importante dovendo ancora imparare il sistema di gioco e i nomi dei compagni di squadra. Lui invece l’ha fatto e per questo siamo emozionati di vedere i prossimi passi. Pensiamo possa fare tanto per noi con i suoi passaggi, la capacità di giocare in transizione e di penetrare per andare a canestro o per far segnare gli altri».§



«Sono felice di essere qui – le parole invece di Bradford -, per me è un’opportunità importante e un passaggio importante per la mia carriera. Sono molto soddisfatto di come è andata la prima partita e ringrazio tutti, dallo staff ai compagni, per i primi giorni. Tutto è avvenuto molto velocemente però ero ben allenato, entrare in campo non è stato un grande problema e con i compagni tutto è andato nella maniera migliore. Il risultato della partita è stato positivo e questa è la cosa più importante».

«Penso di portare molto movimento sul campo, dall’attacco alla difesa – spiega Desonta -, di poter dare molto alla squadra e anche in futuro di dare il mio apporto. Giocando in casa si ha una spinta molto forte dai tifosi, però anche la squadra contro Napoli ha messo molta attenzione e unione per ottenere la vittoria. Per farlo anche in trasferta serve continuare a lavorare duro e migliorare i dettagli, giocando insieme. Nel campionato italiano ci sono tanti buoni giocatori ed è una lega molto fisica, tornare in Serie A mi permette di competere ai livelli più alti e questo per me è importante».

Non resta che rivederlo in campo – domenica 5 gennaio ore 12 a Sassari –, sperando che anche in terra Sarda la guardia si possa ripetere per prestazione e, come tutti speriamo, anche per il risultato finale.