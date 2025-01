“Destinatario Sconosciuto”, al Teatro San Giorgio di Bisuschio uno spettacolo per il Giorno della Memoria

Venerdì 24 gennaio la compagnia Intrecci Teatrali porta in scena un viaggio potente e drammatico alle radici dell’odio razziale nazista tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor “Destinatario Sconosciuto”

In occasione del Giorno della Memoria, venerdì 24 gennaio alle 21, al Teatro San Giorgio di Bisuschio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Destinatario Sconosciuto”, portato sul palco dalla compagnia Intrecciteatrali con Andrea Gosetti e Mirko Sartorio.

Tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor, pubblicato per la prima volta nel 1938, “Destinatario Sconosciuto” è un viaggio potente e drammatico alle radici dell’odio razziale nazista. Con lucida anticipazione, l’opera rappresenta il clima di spietato razzismo che portò agli orrori dell’Olocausto.

La trama si sviluppa attraverso lo scambio epistolare tra due amici e soci in affari, l’ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, nel novembre del 1932. Quando Martin ritorna in Germania, sedotto dall’ideologia nazista, la loro amicizia viene messa a dura prova. La situazione precipita drammaticamente con l’entrata in scena di Griselle, sorella di Max e attrice austriaca, la cui tragica sorte condurrà a un finale indimenticabile e carico di significato.

«”Destinatario Sconosciuto” non è solo un racconto storico, ma un monito attuale contro ogni forma di discriminazione e odio – spiega Andrea Gosetti, direttore artistico della compagnia Intrecci Teatrali – Attraverso una narrazione intensa e interpretazioni coinvolgenti, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla fragilità dei rapporti umani e sulla necessità di ricordare per non ripetere gli errori del passato».

Ingresso: biglietto unico 10 euro

I biglietti possono essere acquistati anche online su www.liveticket.it/intrecciteatrali Informazioni e prenotazioni WhatsApp 3313193531, e-mail intrecciteatrali@gmail.com

