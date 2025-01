Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e il regista Alessandro Genovesi a Varese

Gli attori saranno presenti al Miv, Multisala Impero di Varese per salutare il pubblico prima della proiezione del loro nuovo film “10 giorni con i suoi”

Giovedì 23 gennaio, il Multisala ospiterà un evento speciale: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e il regista Alessandro Genovesi saranno presenti per salutare il pubblico prima della proiezione del loro nuovo film “10 giorni con i suoi”.

La serata inizierà alle ore 20.00 e rappresenta la prima tappa del tour promozionale organizzato da Medusa Film, la casa di produzione e distribuzione cinematografica.

Andrea Cervini, direttore del Multisala, ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità: “È una grande soddisfazione, merito di tutto il nostro gruppo di dipendenti: giovani, appassionati e con grande entusiasmo. Bravi a tutti!”

L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema e per chi desidera incontrare dal vivo alcuni dei protagonisti più amati del grande schermo italiano.