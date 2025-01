“Guardiamoci intorno”: sei eventi per scoprire e riscoprire il rione di Bizzozero

“Guardiamoci intorno: Bizzozero come non l’avevi mai vista” è il titolo del ciclo di incontri ed escursioni organizzato dal Circolobizzozero, in collaborazione con VareseNews, per scoprire ed approfondire la storia e le principali curiosità dello storico rione varesino.

Un viaggio “interattivo” alla scoperta di storia, urbanistica, aree verdi e siti industriali, alla cui guida c’è il docente Bruno Dalla Valle, già premio Torretta per aver fatto da guida a generazioni di bizzozeresi, che converserà con Stefania Radman di VareseNews e con i presenti: con, al termine di ogni appuntamento, uno “spuntino conviviale” per confrontarsi, conoscersi e dialogare.

Un programma che vede tre serate di approfondimento e racconti nel salone del Circolobizzozero, in via Monte Generoso 7, a partire dalle 20.30: la prima serata, che si terrà questo venerdì 24 gennaio, sarà dedicata alla storia e alle caratteristiche urbane dei centri storici: insomma racconterà come erano costruite e perchè le particolari case di corte che si trovano nel rione. Seguiranno poi altri due incontri: venerdì 21 febbraio per parlare delle aree industriali e di come un rione agricolo è diventato un rione operaio, e venerdì 21 marzo per scoprire le aree verdi della zona, scoprendone caratteristiche e natura.

Ma non finisce qui: alle serate si aggiungeranno tre escursioni pomeridiane, con ritrovo alle 14.30, per vedere dal vivo quanto si è scoperto nelle serate. Sabato 5 aprile si visiterà il centro storico di Bizzozero, sabato 17 maggio i siti industriali, e sabato 21 giugno si concluderà con una passeggiata nelle aree verdi. I dettagli sui luoghi di ritrovo per le escursioni saranno comunicati in seguito. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.

Un’iniziativa per guardarsi intorno se si è bizzozerese, e per scoprire questo “paese nella città” se non lo si è, un modo apprezzare Bizzozero e scoprire ciò che non si era mai visto. Per informazioni e aggiornamenti: circolobizzozero@gmail.com