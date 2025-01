I negozi si fanno belli per i “Fashion Days”: dal 13 al 16 marzo tanti eventi per rilanciare gli acquisti “in store”

Non saranno 7 giorni, come la Fashion Week milanese, ma ci saranno ugualmente tanti eventi.

Dal 13 al 16 marzo la provincia di Varese avrà i suoi “Fashion Days”, 4 giorni dove i commercianti del settore moda offriranno attività e iniziative per rilanciare l’importanza dell’acquisto “in negozio”.

Eventi ma anche cultura e sostenibilità

L’idea è stata promossa da Federmoda Confcormmercio di Varese e dalla sua presidente Cristina Riganti che ha voluto lanciare una proposta diversa, che abbini commercio, relazioni ma anche cultura e sostenibilità.

Il calendario è già ricco di occasioni ma si sta aggiornando progressivamente: «I commercianti associati, ma anche quelli non associati, possono entrare in questa iniziativa con idee, proposte, appuntamenti, così da offrire ai clienti e, in genere, alla cittadinanza, un’occasione per frequentare i centri cittadini, dove trovare accoglienza e svago, oltre a prodotti di qualità».

Sensibilizzazione contro la moda usa e getta

Perché è anche sulla qualità che punta l’iniziativa, contro la moda della “fast fashion”: « Abbiamo voluto il coinvolgimento delle scuole per sensibilizzare i più giovani sui fattori negativi della moda usa e getta – spiega Cristina Riganti – Faremo un convegno sulla storia del settore moda in provincia di Varese, l’importanza del tessile con qualificati relatori».

Sarà il 14 marzo prossimo alle Ville Ponti con il titolo “La cultura della sostenibilità!

Gli studenti dell’Isis Newton di Varese, dell’Acof di Busto Arsizio e dell’Aslam di Samarate stanno partecipando a un concorso per la produzione di modelli di abbigliamento e accessori sostenibili, realizzati anche con tecnologia 3D: sono 25 i lavori in corso d’opera su cui si esprimerà una giuria.

Comunicazione e coaching per ideare e promuovere eventi

La volontà è quella di rilanciare un settore che chiede maggior visibilità e occasioni: « I nostri 380 associati, ma anche altri esercenti che volessero aderire – spiega ancora la presidente – potranno contare su una campagna di comunicazione strutturata ma anche di attività di coaching, per l’ideazione e promozione degli eventi in negozio, grazie alla partnership con l’agenzia di comunicazione Yop. Per i nostri associati la partecipazione sarà a costo 0 mentre agli altri si chiederà un contributo».

La prima edizione dei “Fashion Days” è una macchina in corsa che sta macinando idee e soprattutto adesioni: «Ci auguriamo che ci sia una larga partecipazione da parte degli esercenti a dimostrazione della vivacità del settore» commenta la presidente che parla di un investimento da parte di Confcommercio di svariate migliaia di euro perchè tutto funzioni al meglio.

Per sensibilizzare i commercianti, Federmoda ha anche promosso un corso dedicato proprio alla promozione, dalla comunicazione all’organizzazione di eventi, oggi essenziale per mantenere stretto il rapporto con la clientela e aumentarla: « Abbiamo anche affrontato il tema del “tax free”, fondamentale in queste zone di confine – ha raccontato Roberto Tanzi segretario di Federfarma Varese – non tutti sono attrezzati per togliere l’IVA ai cittadini extraUE e, in particolare, ai compratori svizzeri».

Sono ancora aperti i termini per aderire e proporre qualcosa, chiedendo magari anche aiuto e supporto. Si sta creando un movimento che va anche al di là del settore moda, coinvolgendo anche altri esercenti dalla ristorazione, al florovivaismo, dai complementi di arredo fino alle attività artigiane legate alla bellezza.

« Ci crediamo molto perché siamo convinti che popolando le nostre vie e piazze le città potranno tornare a essere centri di socialità» racconta la presidente Riganti.

Per aderire ai “Fashion Days”: https://docs.google.com/forms/d/1BMjOhqWA1_dSWVigZ9RuOEAt9jL1MoJWfhKJFlsIN4o/viewform?edit_requested=true