Il gruppo rap varesino Affari Grossi e il videoclip del loro brano “We Need Money”

Affari Grossi, gruppo rap varesino, torna con un videoclip del loro brano “We Need Money”, una canzone che racconta della difficoltà di vivere secondo le regole e lavorare onestamente, pagando il prezzo di dover collezionare una difficoltà dietro l’altra: “Il pezzo inizia dicendo vorrei non essere grato del minimo sindacale – spiegano – Qualcosa di strano accade nel mondo del lavoro in Italia e noi non vogliamo accontentarci delle briciole. Stare in piedi, arrivare a fine mese per il rotto della cuffia, non significa che una persona riesca a vivere degnamente”.

Il video clip, girato tra Marchirolo, Induno e Luino sotto la direzione di Sofia Baldioli, giovane laureata dello IED che attualmente sta partecipando a diversi progetti, è prodotto da Yung Purple, producer di Brunello che ha collaborato con molti artisti tra cui anche Massimo Pericolo: “E’ un ragazzo davvero talentuoso e il pezzo è suo tanto quanto nostro – raccontano i ragazzi di Affari Grossi – Siamo arrivati in studio solo con un’idea e ci serviva qualcuno come lui che avesse la visone giusta”.

“Questo progetto è riuscito nello scopo dell’aggregazione, c’è chi è entrato a farne parte e l’ha trattato come fosse suo, quindi possiamo dire che il risultato finale è stato partorito da più persone – proseguono – Il motivo per cui abbiamo investito tanto in questo pezzo è il fatto che molte persone ci si sono ritrovate nelle nostre parole, facendoci capire che la canzone non era scritta solo per noi”.

Una cena di gala pasteggiando con il Kebab, vestiti sgargianti assurdi e rétro, per un cortometraggio musicale che dipinge perfettamente non solo il testo di We Need Money, ma anche i ragazzi di Affari Grossi: “Vogliamo che sia un bel biglietto da visita. La canzone affronta un tema forte e molto sentito e noi abbiamo voluto raccontarlo con la stessa vibe divertente che ci caratterizza”.

“Per il 2025 abbiamo in mente altre pubblicazioni, ma siamo ancora in fase di valutazione. Sicuramente questo videoclip è il punto di partenza perfetto per iniziare a fare le cose in maniera più seria e trattare le uscite come abbiamo fatto con questa, curando tutto nei dettagli e impegnandoci anche sul singolo brano e non solo su EP e MIXTAPE – concludono – Un ringraziamento speciale va a Daniele, che ci ha permesso di girare con Telemaco, la sua capra. Nessun animale è stato maltrattato durante la realizzazione del videoclip, anzi è stata un’esperienza bellissima lavorare con gli animali”.