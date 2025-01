Il rione varesino di Bizzozero ricorda Carletto Ferrari

Come tradizione, il ricordo di Ferrari viene affidato ogni anno a una figura diversa: quest’anno è stata Giulia Mazzitelli, giovane consigliera comunale del Partito Democratico di Varese, a tenere l’orazione commemorativa. Mazzitelli, che ha la stessa età che Ferrari aveva al momento della sua morte, ha sottolineato non solo la vicinanza generazionale ma anche l’attualità dei valori per cui Ferrari e gli altri protagonisti della Resistenza hanno combattuto.