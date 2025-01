Il signor VareseFansBasket: “Il gioco imposto all’Openjobmetis non convince più i tifosi”

La sconfitta “con ribaltamento” a Pistoia e la “demolizione” subita in casa per mano di Brescia hanno riportato nello sconforto i tifosi della Pallacanestro Varese che, nel frattempo, hanno visto riavvicinarsi a -4 il gruppo delle avversarie in lotta per non retrocedere e che si apprestano a una serie di partite durissime. Per capire lo stato d’animo del popolo biancorosso ci siamo rivolti a chi, da oltre vent’anni, dà voce alla piazza: Luca Romano.

Romano è il fondatore e il curatore di Varese Fans Basket, l’ormai storico forum nato nel lontano 2001 (la versione attuale risale al 2005) che anche nell’epoca dei social è rimasto un luogo virtuale frequentato e importante per chi vuole discutere di Openjobmetis.

Luca, innanzitutto un’opinione personale: quanto preoccupa questa involuzione della squadra dopo il ciclo di tre vittorie?

«Non mi aspettavo questo sprofondo dopo quelle partite vinte. Né a Pistoia né soprattutto una sconfitta di quelle dimensioni in casa con Brescia: pensavo che il fattore Masnago potesse aiutare la squadra e dopo quanto accaduto con Milano e Bologna speravo in un altro miracolo. O, per lo meno, ero fiducioso di vedere una partita equilibrata perché penso che questa squadra in casa possa trovare delle buone prove. In trasferta invece ho minore aspettative perché vedo tanta fragilità».

Invece è arrivato un -41 da brividi.

«Esatto, e fatico a capire come mai si sia arrivati così in basso. Se è vero che nelle tre vittorie Varese aveva giovato di qualche situazione favorevole, è altrettanto vero che i miglioramenti c’erano stati e tutto sommato la squadra aveva meritato quei successi. Poi non so cosa sia accaduto: sorprende vedere soprattutto una “scollatura” in contemporanea di tutti gli stranieri, in particolare Hands, Johnson e Tyus che sono tutti giocatori importanti».

Qual è il polso del forum di VFB in queste settimane?

«Come sempre gli utenti propongono valutazioni di vario genere anche se mi pare che ormai in molti stiano mettendo in discussione quella filosofia di gioco voluta da Scola e applicata in questi tre campionati. E poi leggo di tanti dubbi sia sulle scelte estive sia sui correttivi operati in corsa. In questo momento è difficile essere positivi anche se, tutto sommato, su VFB permane una certa misura da parte dei commentatori. Ma in generale il nostro forum è un luogo dove si discute ma senza eccessi, offese o i cosiddetti troll che disturbano il confronto».

Quante persone utilizzano la vostra piattaforma?

«Ogni giorno andiamo da circa 400 utenti unici fino agli oltre 600 che si collegano nelle ore che seguono le partite o in occasione di notizie particolarmente importanti, quelle che scaldano la piazza. I numeri di chi interviene sono ovviamente molto più ridotti, ma credo che ogni settimana una cinquantina di tifosi facciano almeno un intervento: di certo tante persone leggono, sfogliano, controllano senza apparire, ma poi quando le incontro mi rivelano di essere utenti più o meno fissi».

Luca in trasferta per tifare Varese con la moglie

Per concludere guardiamo avanti: cosa ci si aspetta dal futuro prossimo?

«Purtroppo nell’immediato temo che sarà molto difficile per Varese muovere la classifica perché il calendario propone una serie di partite molto complicate, sia prima sia dopo la pausa per Coppa Italia e Nazionale. Poi, nell’ultimo terzo di campionato, arriveranno partite più abbordabili: il problema è che nel frattempo le altre squadre potrebbero muoversi e ritornare sulla posizione della Openjobmetis. Onestamente anche la mossa di proseguire con Mandole in panchina non so se sia quella giusta: capisco la filosofia di Scola ma a un certo punto mi sarei aspettato qualche movimento a riguardo. Vediamo se il rientro di Sykes riuscirà a portare quella leadership e quell’equilibrio di cui c’è bisogno».