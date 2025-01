“La Magia dei Cantastorie che leggevano per le stelle” a Sant’Ambrogio

Divertente spettacolo per fare del bene all’Auditorium San Giovanni Bosco. Appuntamento per domenica 2 febbraio

“La Magia dei Cantastorie che leggevano per le stelle” fa parte di un progetto ambizioso nato qualche anno fa quando Rodolfo Slavich e la Vicepresidente di HELP ASSOCIATION SENEGAL Stefania Pastore, decisero di unire i sorrisi dei bambini della scuola Diatta in Casamance, regione a sud del Senegal (La Scuola che fa parte dei progetti umanitari dell’Associazione HELP) ai sorrisi dei bimbi italiani. Da quel momento sono nati molti progetti in collaborazione tra la scuola Diatta e l’Italia.

“La Magia dei Cantastorie che leggevano per le stelle“ fa parte di questo progetto umanitario. Il regista varesino, Rodolfo Slavich, porta in scena uno spettacolo prendendo in prestito tratti di fiabe scritte dai bambini italiani per i loro piccoli amici senegalesi, e ne realizza uno spettacolo magico, carico di amore e sentimento. Gli attori che lo accompagnano, riescono nell’intento, di immergere il pubblico in situazioni surreali, dove l’emozione prende spazio all’ilarità in una alternanza di emozioni e stupori.

Tanti i motivi per essere tra il pubblico, l’azione umanitaria portata avanti dallo stesso regista e dalla Pastore che da poco sono ritornati da una missione umanitaria in Senegal dove, tra i tanti progetti, hanno rinnovato la scuola stessa, rendendola ora perfetta per ospitare quei bravi e volenterosi studenti, la magia stessa dello spettacolo che estranea il pubblico dal quotidiano, per immergerlo in un mondo magico e fantastico. Hai una età compresa tra 0 e 99 anni? Perfetto ti aspettiamo.

Sul Palco ci saranno Antonella Buono, Annamaria Rizzato, Beatrice Locatelli, Chiara di Tondo, Cosimo Gnoni, Daniela de Cristoforis, Luigia de Rinaldis.

Dunque vi aspettiamo numerosi domenica 2 febbraio, alle ore 15, all’Auditorium San Giovanni Bosco, via Lazzaro Papi 7 a Sant’Ambrogio, Varese, per divertirci in questo racconto magico e per aiutare a fare del bene.

L’ingresso e a offerta libera e il ricavato andrà all’associazione per l’ampliamento della scuola Diatta, a Casamance in Senegal.

Evento realizzato in collaborazione tra l’associazione Help Association Senegal e la Parrocchia di Sant’Ambrogio in occasione della festa di San Giovanni Bosco.

Regia di Rodolfo Slavich

Regia tecnica di Gioele Caravatti