Marco Baliani in scena a Germignaga con lo spettacolo “Tracce”

Autore, attore, regista, Baliani ha attraversato cinquant’anni di teatro italiano con semplicità ed autorevolezza diventando un punto di riferimento assoluto del teatro.

Creatore del teatro di narrazione, seduto su di una sedia al centro del palco, illuminato da una luce leggera e calda, Baliani racconta le sue storie: “costringo a spostare la percezione dall’occhio all’orecchio, a privilegiare l’ascolto sulla visibilità della parola che deve in ultima analisi rendere visibile l’invisibile”.

“Quando ho letto Tracce di Ernst Bloch – ci fa sapere Marco Baliani nelle note del suo spettacolo – mi sono detto: sarà possibile anche in teatro creare una condizione di ascolto immaginativo, dove si possa, come dice Bloch, pensare affabulando, dove le direzioni (anche formali, di linguaggi usati) siano molteplici, aperte, non linearmente definibili?”.

I segni, le tracce, sono le forme che restano di una millenaria storia nella quale l’umanità occidentale ha trasformato la natura intorno a sé, senza chiederne il permesso.

“Lo stupore e l’incantamento, i due temi che mi hanno guidato, sono luoghi che visito di sovente nel mio lavoro d’attore o quando guido altri attori” scrive Marco Baliani. “Vorrei presentare queste sostanze attraverso una specie di mappa, di costellazioni narrative diverse, racconti, aneddoti, ricordi, poesie, digressioni, riflessioni, domande. Vorrei alla fine che gli spettatori si alzassero forse sconcertati, dispersi, ma colmi di altre memorie non dette, desiderosi di aggiungere altri racconti alla collana, di completare non il mio lavoro ma il loro percorso all’interno della mappa”.

Tracce sarà in scena sabato 1° febbraio alle 21.00 al Cinema Teatro Italia di Germignaga, grazie all’intenzione del direttore artistico Claudio Cadario che, nella stagione dedicata alle Storie, ha fortemente voluto Tracce e Marco Baliani ad “illuminare” il nostro territorio.