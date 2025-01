Mobilitazione per la salvaguardia del territorio nel basso Varesotto: i comitati uniscono le forze

«Il territorio del “basso Varesotto” è oggetto di grandi e piccoli interventi che tendono a distruggere quanto ancora di “ecosistemico” sopravvive». Alzano la voce i comitati a tutela del territorio che vogliono rilanciare le attività di sensibilizzazione.

Il Comitato per il diritto alla Salute del Varesotto, Medicina Democratica, il Comitato Salviamo gli Ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, La Lombardia SiCura, e il Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro di Castellanza si sono uniti per denunciare i continui interventi infrastrutturali e urbanistici che compromettono i fragili ecosistemi naturali. Come sottolineano i promotori, quest’area “soffre delle dinamiche di urbanizzazione e infrastrutturazione che hanno portato alla cancellazione degli ecosistemi naturali, regolatori in grado di erogare Servizi Ecosistemici”.

Tra i progetti contestati figurano l’ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, nuove varianti stradali e ferroviarie, e la costruzione di un nuovo ospedale, interventi che, secondo i comitati, sacrificano gli spazi verdi senza apportare reali benefici per la popolazione.

Per unire le forze e promuovere iniziative condivise, le associazioni organizzano un incontro il 31 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso la sede ACLI di Gallarate (via Arnaldo Agnelli 33). Un appuntamento preparatorio è fissato per il 22 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso la sede CUAC di Gallarate (via Torino 61).

Contatti: medicinademocraticaets@gmail.com