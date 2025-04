Vittoria Coffe&Wine, il bar dove il caffè lo gusti, lo compri e… la macchinetta te la “regalano”

Entrare da Vittoria Coffe&Wine è come aprire la porta su un mondo fatto di aromi intensi, colazioni curate, aperitivi rilassanti e… opportunità da cogliere al volo. Perché qui non si viene solo a bere un ottimo caffè: lo si può anche acquistare (anche con ordine via WhatsApp al numero 346 5150515 e consegna gratuita), insieme alla macchina perfetta per gustarlo a casa o in ufficio.

Dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 19.30 (domenica fino alle 12.30), Vittoria Coffee&Wine accoglie i clienti con orario continuato e tante proposte di qualità. A colazione spiccano le brioche vegane, da abbinare a un cremoso cappuccino o a uno dei tanti caffè della casa. Per i più affezionati, ci sono le carte fedeltà: ogni 10 colazioni, la prossima è in omaggio.

Non mancano le proposte per il pranzo: panini, piadine e piatti pronti per una pausa gustosa e veloce. E se il pomeriggio chiama dolcezza? Arrivano in soccorso le merende firmate Vittoria, con yogurt freddo da personalizzare con Nutella, Smarties o frutti di bosco e la golosissima crema al caffè.

Dalle 17.30 fino a chiusura, il locale si trasforma in un punto di ritrovo per un apericena informale ma curato, sempre all’insegna del gusto.

Un’esperienza che va oltre il bar

Vittoria Coffee non è solo una caffetteria: è anche un punto vendita dove trovare una vasta gamma di macchinette, capsule, cialde originali e compatibili (ecologiche, niente plastica e con una resa eccellente) e, naturalmente, la miscela Vittoria, un caffè dolce e cremoso pensato per veri intenditori.

Imperdibile la promo in corso: 100 capsule a 17,50 euro, fino a esaurimento scorte. Poi, il prezzo sale a 19,90: conviene approfittarne.

Il vero plus? Il comodato d’uso (gratis!)

Hai un’azienda o sei un privato che consuma caffè con costanza? Allora devi assolutamente conoscere il servizio di comodato d’uso gratuito firmato Vittoria Coffee&Wine.

Come funziona?

Nessun costo di acquisto, la macchina Gise è in comodato d’uso. C’è solo un vincolo: l’acquisto del caffè da loro, che può avvenire direttamente in negozio o con ordine via WhatsApp al numero 346 5150515.

Consegna gratuita nella provincia di Varese e zone limitrofe.

nella provincia di Varese e zone limitrofe. La macchinetta si rompe? Te la cambiano senza problemi.

Ideale per aziende, uffici, negozi, ma perfetto anche per chi a casa beve tanto caffè.

In estate, Vittoria Coffee&Wine mette a disposizione anche macchine da bar in comodato per feste ed eventi.

Non solo caffè: vini, dolci e tante idee regalo

All’interno del punto vendita si trova anche una selezionata cantina di vini e spumanti, accompagnata da cioccolateria Lindt e Caffarel, prodotti Mazzetti d’Altavilla e tante golosità. Un’idea perfetta per un regalo o per arricchire la dispensa con qualcosa di speciale.

Vittoria Coffee&Wine si trova al piano terra del centro commerciale di Gallarate, in via Varese 22, proprio di fronte alle casse del supermercato.

Da Vittoria Coffee&Wine, il caffè è solo l’inizio di un viaggio tra qualità, gusto e praticità. Fermati per una colazione, resta per un aperitivo… e porta a casa tutto ciò che ti piace di più.

Francesca e Giulia Donà, le titolari, hanno un altro punto vendita a Ispra, in via Passo della Sentinella 129.

CONTATTI

Vittoria Coffee&Wine

via Varese, 22, 21013 Gallarate

T: 375 54 566 30/346 51 505 15

@: info@vittoriacoffee.it

Sito | Facebook | Instagram