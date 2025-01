Nuova divertente replica de “Una parrocchia di internettizati” a Sant’Ambrogio

Evento in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Ambrogio Olona e Auditorium San Giovanni Bosco per la festa di San Giovanni Bosco

Don Marco, prete di paese, decide di voler modernizzare i suoi parrocchiani e il consiglio pastorale ingaggiando un’agenzia di comunicazione. Questa idea avrà risvolti imprevedibili, divertenti e inaspettati.

I fedeli diverranno follower, e il povero Don Marco si troverà in balia di parrocchiani fuori controllo, rimpiangendo i vecchi tempi lontani dai social.

Aprirsi alla tecnologia è davvero sempre la soluzione migliore?

Vi aspettiamo per divertirci insieme sabato 1 febbraio alle ore 21:00 all’Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio a Varese, per questo spettacolo celestiale scritto e diretto da Fabio Corradi, in collaborazione tra la compagnia F.A.R.E. Teatro e la Compagni Gli Audaci delle Bustecche.

Regia tecnica di Adriano Pigniatiello e Gioele Caravatti