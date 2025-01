La scuola dell’Infanzia parrocchiale di Caronno Varesino, con sezione Primavera, nota per il suo approccio educativo innovativo ispirato ai principi montessoriani e all’outdoor education, ha organizzato una giornate di “porte aperte” per far conoscere a genitori e famiglie le sue peculiarità. Un’occasione unica per esplorare i 10.000 metri quadri di verde e gli ambienti luminosi e accoglienti che caratterizzano questa struttura.

Galleria fotografica Open Day: alla scoperta della Scuola dell’Infanzia nel verde di Caronno Varesino 4 di 11

Date da segnare in agenda

L’open day si terrà presso la scuola, in via Marconi 6 a Caronno Varesino, nelle seguenti giornate sabato 11 gennaio 2025 dalle ore 9.30 alle 11.30.

Un’educazione che valorizza la natura

La filosofia pedagogica della scuola si fonda sull’idea di educare i bambini attraverso il contatto diretto con la natura. Gli spazi esterni diventano un’estensione delle aule, dove i bambini possono sviluppare competenze logico-matematiche, linguistiche e psicomotorie attraverso materiali naturali. Questa visione si traduce anche in progetti specifici, come gli orti didattici, in cui i piccoli imparano a seminare, curare e raccogliere frutta e ortaggi seguendo il ritmo delle stagioni.

Un’offerta formativa ricca e stimolante

La scuola propone una progettazione educativo-didattica costruita annualmente dal collegio docenti, con un tema centrale che stimola e tiene in considerazione l’interesse dei bambini. L’offerta si arricchisce con laboratori tenuti da specialisti di psicomotricità, logopedia, inglese e ludoteca musicale, tutti pensati per potenziare le competenze dei piccoli e incoraggiare esperienze autentiche.

Un invito a vivere il “tempo lento”

“La Scuola dell’Infanzia di Caronno Varesino vuole garantire ai bambini il loro diritto a rallentare, a vivere un tempo lento, in cui poter assaporare ed apprezzare la bellezza delle cose semplici, dare loro il tempo necessario di operare con calma per raggiungere le proprie conquiste, educando allo stupore ed alla meraviglia”, sottolineano i responsabili della scuola.

Partecipazione agli open day

Per partecipare all’open day e visitare la scuola, non è necessaria la prenotazione. La scuola dell’infanzia parrocchiale di Caronno Varesino vi aspetta per farvi conoscere una realtà educativa unica, dove natura e apprendimento si incontrano.

CONTATTI

Scuola dell’Infanzia parrocchiale

via Marconi 6, Caronno Varesino

T: 0331 980335

@: segreteria@scuolainfanziacaronno.it

Sito | Facebook | Instagram