Papà ti odio! Un incontro per genitori di adolescenti a Cittiglio

È dedicato al rapporto tra genitori e figli adolescenti l’incontro Papà ti odio in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 nella sala consiliare di Cittiglio. A condurrela serata sarà lo psicologo Eugenio J. Stigol, esperto in dinamiche familiari e adolescenziali.

Promotore dell’iniziativa è la neonata associazione culturale Pace Carote Patate, fondata con l’obiettivo di portare cultura e creatività sul territorio del Medio Verbano, offrendo iniziative stimolanti e coinvolgenti per favorire la crescita personale e della comunità.

PAPÀ TI ODIO

Con il titolo provocatorio “Papà ti odio!”, l’evento si propone di affrontare con delicatezza e profondità le complesse dinamiche che caratterizzano le relazioni familiari durante l’adolescenza.

Il focus sarà sulla figura paterna e sul significato che i conflitti generazionali possono assumere in questa fase della crescita, trasformandosi in opportunità per costruire legami più profondi e consapevoli.

La serata sarà suddivisa in momenti diversi, pensati per coinvolgere e stimolare i partecipanti.

Verrà inizialmente offerta una panoramica sui cambiamenti psicologici ed emotivi che caratterizzano l’adolescenza. Verranno esplorate le aspettative e le difficoltà che genitori e figli si trovano ad affrontare, e si rifletterà su come i conflitti possano rappresentare una preziosa occasione di crescita per entrambe le parti.

A seguire, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare attivamente al dibattito. Sarà uno spazio aperto dove porre domande, raccontare esperienze personali e confrontarsi con altri partecipanti, in un clima di ascolto e condivisione reciproca.



AFFRONTARE I CONFLITTI IN MODO COSTRUTTIVO

L’incontro si concluderà con un riepilogo dei temi principali emersi e con suggerimenti pratici per migliorare la comunicazione e il rapporto tra genitori e figli adolescenti.

Questo evento è rivolto principalmente ai padri di figli adolescenti, ma è aperto a tutti i genitori che desiderano comprendere meglio il mondo interiore dei loro figli e apprendere strategie utili per affrontare i conflitti in modo costruttivo.

Sarà un’occasione preziosa per riflettere, imparare e condividere esperienze in un ambiente accogliente e guidato da un esperto.

L’evento è promosso con con il patrocinio del Comune di Cittiglio.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a pacecarotepatate@hotmail.com oppure 339 3808664.