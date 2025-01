“Serate Musicali”: i docenti del Liceo Manzoni tornano in scena

Il Liceo “A. Manzoni” di Varese ripropone anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Varese, la rassegna “Serate musicali” nella formula delle lezioni-concerto offerte al pubblico dai docenti di strumento dell’istituto.

Saranno 5 gli appuntamenti, da febbraio a maggio, dedicati alla musica classica declinata nella sua dimensione cameristica. La rassegna si apre venerdì 7 febbraio, ore 20:30, presso il Salone Estense in via Sacco 5 a Varese, con il duo Claudio Maccari e Paolo Pugliese – un duo amatissimo che ha all’attivo numerose pubblicazioni discografiche e tournée internazionali. L’ultimo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 23 maggio, presso l’Aula Magna del Liceo, quando il pubblico avrà il piacere di riascoltare una formazione ormai ben conosciuta non solo nel nostro territorio ma anche sui palcoscenici internazionali – il SaxMeet Ensemble ideato e guidato da M° Silvia Guglielmelli.

Non mancheranno le novità rispetto alle edizioni precedenti: una Serata, quella di venerdì 21 marzo, dedicata al canto lirico o quella del 4 aprile, che vedrà come strumento protagonista il contrabbasso.

Fortemente sostenuta dal Dirigente scolastico, prof. Francesco Maieron, la rassegna nella sua terza edizione si riconferma uno dei momenti importanti della vita culturale della “città-giardino” grazie all’impegno e la professionalità dei docenti di strumento dell’indirizzo Musicale. L’ambizione però non è solo offrire momenti di grande bellezza e di alto contenuto culturale ma anche promuovere un’opera di bene. Infatti, le Serate musicali sono un’occasione per sostenere con la raccolta fondi l’associazione Tincontro che si prende cura, anche attraverso la Musicoterapia, dei bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

L’ingresso a tutte le Serate è gratuito ma è richiesta la prenotazione.

