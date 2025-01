Servizio civile universale con il Comune di Busto Arsizio: sei posti nei settori educazioni e URP

Il Comune di Busto Arsizio presenta i due progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il primo relativo alla realizzazione di interventi di animazione e inclusione presso i nidi e le scuole dell’Infanzia; il secondo relativo all’incremento della qualità dei servizi offerti ai cittadini dall’Ufficio relazioni con il pubblico.

In totale si tratta di 6 posti a disposizione (di cui 4 per il primo progetto e 2 per il secondo). I progetti si realizzeranno tra il 2025 e il 2026: gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il giorno 18 febbraio 2025 alle ore 14.00 esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il Servizio civile universale, che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale. Per i volontari è stabilito un rimborso mensile di 507,30 euro. L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Da ultimo, la Legge n. 74/2023 ha introdotto importanti novità per il servizio civile universale, stabilendo che il 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici sia riservato agli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale senza demerito.

Questa previsione riflette il riconoscimento del valore straordinario e dell’esperienza acquisita da coloro che hanno dedicato una parte significativa della propria vita al servizio della comunità.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito del Dipartimento sul sito del www.serviziocivile.gov.it e sul sito www.scanci.it