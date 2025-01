Tamponamento in centro a Saronno, una delle auto travolge un pedone

Incidente stradale con investimento a Saronno, alle 17 di sabato 25 gennaio: un pedone è rimasto ferito in modo serio (anche se non è in pericolo di vita).

È accaduto all’incrocio tra via San Giuseppe, via Carcano e corso Italia, nel cuore della città, di fianco alla chiesa di San Francesco. Secondo una prima ricostruzione un’auto ha tamponato quella di fronte, che per l’urto ha a sua volta travolto il pedone che stava attraversando.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica, per soccorrere il pedone e anche altre quattro persone sui veicoli. Alcuni se la sono cavati con pochi graffi ma le condizioni del pedone sono più serie, valutato in “codice giallo”.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la bonifica dai detriti.