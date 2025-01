“Tre ore in macchina con la mia cagnolina per calmarla dal terrore dei botti di Capodanno”

Continuano ad arrivare le testimonianze dei padroni di animali legate all’esperienza della notte di Capodanno, una notte terribile per tanti animali da compagnia in conseguenza dell’esplosione di petardi e fuochi d’artificio.

Buongiorno,

sono proprietaria di una cagnolina di 8 anni, ho letto il vostro articolo relativo alla morte di una cagnolina al Canile di Busto Arsizio. Desidero condividere con voi il mio dispiacere e la mia rabbia per questi avvenimenti.

La notte del 31 dicembre la mia Minnie era, come tutti i fine anno, terrorizzata e non c’era modo di calmarla. Ho pensato di fare come quando le mie nipotine da piccole non dormivano: le portavo a fare un giro in macchina.

Così ho fatto con la mia cagnolina. Abbiamo vagato per le strade per circa tre ore, finché non si è addormentata dietro al mio sedile di guida finalmente lontano dai botti di gente scriteriata ed imbecille. Vorrei potessero vedere come stanno male i cani. Per me Capodanno è la serata peggiore dell’anno.

Grazie e mi scuso per lo sfogo.

Buon anno

Elide Sciuccati Busto Arsizio.