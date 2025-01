Un piccolo passo in avanti del Comune di Varese per la riqualificazione dello stadio “Franco Ossola”

Dopo l’intervista di Pier Luigi Marzorati, anche il Comune di Varese torna a farsi sentire riguardo alla riqualificazione dello stadio “Franco Ossola”.

Palazzo Estense ha pubblicato una nota nella quale spiega che “Nell’ultima Conferenza dei Servizi è stato espresso un sostanziale assenso all’interesse pubblico per la proposta presentata dall’ATI Aurora Immobiliare Srl e Città di Varese”. Un passo in avanti quindi piuttosto deciso a favore progetto presentato nel novembre del 2023 dal club insieme ad Aurora Stadium.

Leggendo i verbali delle conferenze dei servizi, risulta quindi una promozione per quello che riguardo il progetto di Aurora Stadium, mentre il progetto di Sfre (che fa capo a Marzorati) è stato fondamentalmente bocciato. «Si dà atto quindi – si legge – che la proposta è carente dei seguenti elementi essenziali di carattere tecnico-economico previsti dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 38/2021: mancano i dati relativi alla capienza dell’impianto per il gioco del calcio (stadio); la proposta è carente dei dati tecnici e degli elaborati grafici di dettaglio relativi agli

impianti sportivi previsti nel progetto; manca un Piano economico finanziario (PEF) di massima, per consentire una prima valutazione della proposta dal punto di vista della sostenibilità economica dell’operazione. La Conferenza ritiene quindi che, pur essendo apprezzabile l’idea progettuale, la carenza documentale della proposta, riguardando elementi essenziali di carattere tecnico-economico, sia tale da non consentire ai presenti di esprimere un giudizio pienamente positivo».

Come sottolineato dallo stesso Marzorati nel corso dell’intervista rilasciata a Varesenews, il suo team passerà da avversario a compagno di squadra, avendo firmato un accordo con Aurora per portare avanti insieme parti della progettualità della riqualificazione.

Il passo fatto oggi dal Comune di Varese resta il primo di una lunga serie, come viene sottolineato nel comunicato del Comune: “La conclusione della procedura richiede ancora numerose tappe, la prima di queste sarà la presentazione del progetto di fattibilità”.

In calce al comunicato c’è anche il link per prendere visione dei verbali sul sito del comune (leggi qui).