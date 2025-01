Mandole «Dobbiamo aprire gli occhi e cambiare modo di giocare»

Delusione a Masnago per la Openjobmetis, che capitola contro la Germani Brescia con un punteggio di 77 – 118. Un risultato pesante, che chiude un match interamente controllato dagli ospiti fin dal primo quarto.

Mandole 1 La partita di oggi non rappresenta il modo in cui vogliamo giocare. Vogliamo più energia dalla squadra e dalla società. Affrontare le prossime partite sarà difficile ed è nostra responsabilità trovare un nuovo modo di giocare.

Mandole 2 Non mi sento abbandonato dalla squadra. Brescia ci ha dato un pugno nel primo quarto e non siamo più riusciti a reagire. Dopo le ultime tre vittorie, dobbiamo aprire gli occhi e tornare a essere più uniti.

Mandole 3 È possibile che ci sia rabbia e paura tra i membri della squadra. La nostra posizione in classifica e la condizione della squadra non sono così gravi. L’unico modo di uscire da questa situazione è correre più veloce e ritrovare la concentrazione. Dimissioni? Non è il momento per questa domanda.

Poeta 1 Un ottimo risultato per i nostri ragazzi, soprattutto dopo la sconfitta di settimana scorsa. Sono contento in particolare per Giancarlo Ferrero, se lo meritava, è un ragazzo speciale. Giancarlo era emozionato per questa sera. Gli ho detto di godersi ogni momento e tutto l’affetto del pubblico di Varese.

Poeta 2 Siamo riusciti a rendere facile una partita che sulla carta non lo era. Siamo stati veramente solidi contro gli avversari, non li abbiamo mai fatto correre.

Poeta 3 Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto. Abbiamo mostrato una grande difesa. Siamo stati molto attivi, riuscendo a non far partire gli avversari in contropiede. Ottima la prestazione di Rivers, che ha marcato Hands alla perfezione facendogli fare solo quattro punti