A Laveno Mombello una petizione per la salvaguardia del Torrente Rialto

A Laveno Mombello è partita una petizione pubblica per la tutela del Torrente Rialto a Cerro, un’iniziativa promossa da un gruppo di volontari impegnati nella difesa dell’ambiente. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di firme per sensibilizzare il Decisore e ottenere interventi di manutenzione adeguati e rispettosi delle normative.

Il gruppo di volontari, tra cui figurano anche un idrobiologo e un geologo, sta lavorando attivamente per fornire all’amministrazione comunale competenze tecniche e scientifiche sulla gestione dell’ecosistema del torrente. La loro battaglia è volta a garantire che la manutenzione del corso d’acqua venga effettuata nel rispetto dell’ambiente e delle leggi in vigore, per preservare il delicato equilibrio naturale della zona.

Nonostante le difficoltà nel raggiungere un pubblico vasto attraverso i social media, i promotori della petizione stanno facendo il possibile per portare all’attenzione dell’opinione pubblica questo importante tema ambientale. Per questo, invitano tutti i cittadini a sostenere la causa firmando e condividendo la petizione.

Chiunque voglia dare il proprio contributo può farlo aderendo all’iniziativa e diffondendo il messaggio: una mobilitazione collettiva può fare la differenza per il futuro del Torrente Rialto e del suo ecosistema.