Ancora al lavoro per curare il Campo dei fiori ferito dal fuoco, tre i cantieri in corso a Luvinate

Dopo il grande incendio del 2017 e le conseguenti colate detritiche del 2018, 2020 e 2021 sulla comunità di Luvinate, proseguono i lavori di innovazione forestale coordinati da ASFO Valli delle Sorgenti, l’associazione promossa da Comune di Luvinate ed Ente Parco Campo dei Fiori per combattere il frazionamento fondiario dei boschi ed attivare azioni innovative di governo forestale.

Al momento sul territorio di Luvinate sono infatti in corso i lavori di tre cantieri forestali, uno a cura di ERSAF su finanziamento di Regione Lombardia e due, uno a cura di ERSAF ed uno a cura del Comune di Luvinate, finanziati tramite il programma europeo LIFE grazie all’aggiudicazione del Comune di Luvinate del progetto europeo LifeClimatePositive.

Gli interventi –coordinati dai professionisti agronomi Radrizzani e Raimondi- tutti sul territorio di Luvinate nel Campo dei Fiori, coinvolgono 38 ettari, per un investimento complessivo di quasi 1 milione di euro, con la messa a dimora di oltre 10.000 nuovi alberi e l’eliminazione di quasi 13.000 quintali di legna necrotizzata dal versante, con una manutenzione ordinaria di sentieri per circa 4 kilometri e mezzo.

Si tratta di un lavoro reso molto difficoltoso dai danni dell’incendio: piante secche, addossate una all’altra con legno in tensione, un taglio difficile e potenzialmente pericoloso.

“Nonostante le ridotte dimensioni del nostro territorio, siamo riusciti ancora una volta ad avviare importanti interventi di innovazione forestale. In particolare in questi lotti stiamo lavorando su alcune delle aree più bruciate e compromesse dall’incendio del 2017, raggiungendo zone impervie e mai interessate da interventi forestali negli ultimi decenni. Un bosco sano e curato –sottolinea Alessandro Boriani, Sindaco di Luvinate e Presidente di ASFO Valli delle Sorgenti– aiuta a prevenire eventi meteo estremi come incendi ed alluvioni, consolidando un beneficio dal punto di vista ambientale oltre che di sicurezza per le comunità a valle. Sono lavori poco visibili, perché nelle zone interessate non passa nessuno e dunque non fanno opinione. Sono però essenziali per noi che abitiamo a valle e su questa strada intendiamo proseguire”.

Altri quattro cantieri e un progetto che si allarga

“Per il futuro stiamo già lavorando su altri traguardi. Grazie a fondi ottenuti da Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, siamo in fase di progettazione di altri 4 cantieri che interesseranno ancora una volta non solo Luvinate, ma anche territori a noi vicini e di cui daremo notizia a breve. Il progetto ASFO dunque prosegue e si consolida, per valorizzare boschi e foreste del nostro Campo dei Fiori. Ringrazio per questo quanti stanno credendo in questo progetto: i soci ASFO, il nostro coordinatore Luca Colombo, gli uffici di Regione Lombardia con la DG Agricoltura e UTR Insubria, i tecnici del Parco Campo dei Fiori e del Comune di Luvinate”