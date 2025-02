Il regista varesino Andrea Chiodi firma il Giubileo degli Artisti nella basilica di San Pietro a Roma

C’è la firma del varesino Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, nell’emozionante allestimento andato in scena domenica 16 febbraio nella basilica di San Pietro a Roma, aperta in via straordinaria in orario notturno per il Giubileo degli Artisti.

«Un’esperienza bellissima, unica – racconta ancora emozionato Andrea Chiodi – E’ stata un’occasione straordinaria per lavorare in un ambiente di incredibile bellezza e ringrazio il cardinal Tolentino, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, per avermi offerto questa opportunità».

Il regista varesino, nell’allestire il percorso che ha condotto 160 artisti da tutto il mondo alla scoperta della chiesa più importante della cristianità, ha dosato in modo sapiente luci e suoni, realizzando uno spettacolo insieme artistico e spirituale.

«Siamo partiti dal portico, dove il percorso ha preso il via “guidato” da un’installazione di sound art dell’artista artista statunitense Bill Fontana. Dentro, la basilica era tutta buia con le sole colonne illuminate di blu e con fasci di luce sulla Pietà di Michelangelo, una visione accompagnata dalla Lauda di Jacopone da Todi».

Ad aumentare la suggestione di questo viaggio all’insegna della bellezza e della spiritualità la musica di Bach eseguita al violoncello da Jacopo Di Tonno.

«Per me è stata un’esperienza davvero emozionante – conclude Andrea Chiodi – E mi auguro di avere espresso quello che anche Papa Francesco ha scritto nel suo messaggio per il Giubileo degli Artisti, quando dice che l’arte deve far riscoprire la bellezza ed essere in qualche modo consolatoria in un momento storico così difficile».

