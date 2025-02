Astuti sulla Tangenziale di Varese: “Caduto un muro, saremo soddisfatti quando sarà gratuita”

«Dopo anni che il territorio, e noi del Pd sul fronte politico, chiediamo la gratuità della tangenziale, c’è finalmente in primo parziale risultato. È caduto un muro, quello del centrodestra regionale, soprattutto della Lega, contro cui ci siamo scontrati per anni e che ci ha sempre detto di no, votandoci sistematicamente contro. Noi abbiamo lavorato cercando di ottenere due obiettivi, il risparmio economico per gli automobilisti di Varese e provincia e anche l’effettivo utilizzo della tangenziale, perché con il pedaggio, è sotto gli occhi di tutti, chi può continua a percorrere le strade secondarie. Questi due obiettivi saranno raggiunti quando la tangenziale sarà davvero gratuita, come chiediamo da tempo. Intanto è positivo che si sia anche aperto uno spiraglio per l’implementazione del collegamento con la A8, che l’altro problema da affrontare». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti alla notizia dello sconto del 50% per gli utilizzatori non occasionali della tangenziale di Varese, annunciato oggi dalla giunta regionale.

«Devo rimarcare in tutto questo la linearità del collega Licata – aggiunge Astuti – che ha sempre sostenuto con noi la richiesta della gratuità e che non solo non ha cambiato idea da quando è entrato nella maggioranza in Regione, ma ha anche continuato a lavorare in quella direzione, o perlomeno per raggiungere il risultato di oggi. Questa coerenza gli va indubbiamente riconosciuta».