“Avanti Trump” e l’era degli Stati Uniti Espansi

Maestra: Pierino, di quanti Stati sono fatti gli Stati Uniti?

Pierino: 54 e in aumento!

Maestra: Sessanta? Ma Pierino, che ignorante che sei! Gli Stati Uniti hanno cinquanta Stati!

Pierino: No, maestra, è lei che è rimasta ferma all’era “Avanti Trump”. Da quando c’è lui, il concetto di Stati Uniti si è… allargato!

Maestra: In che senso?

Pierino: Allora, oltre ai tradizionali 50, ora abbiamo il Canada (Trump lo ha comprato con una stretta di mano a Justin Trudeau), la Groenlandia (perché alla fine ai danesi conveniva), Panama (che è strategico per il controllo del canale, e poi era pieno di grattacieli Trump), la Striscia di Gaza (annessa stanotte, perché “per il bene di Israele”) e altri che stanno per entrare!

Maestra: Vabbè, capisco. Vediamo allora, Pierino, un’altra domanda: quante stelle ci sono sulla bandiera dell’Unione Europea?

Pierino: Non ce ne sono più. O meglio, stanno per scomparire tutte. Alcuni Stati stanno unendosi agli Stati Uniti e stanno già spostando la loro stella dalla bandiera dell’UE a quella americana!

Maestra: Ma che dici?

Pierino: Dico la verità! Guardi l’Italia: sta già trattando la sua adesione perché ha un sacco di coste per fare nuovi resort di lusso, proprio come piacciono a Trump. La Spagna? Idem, perfetta per i golf club. La Grecia? Beh, è praticamente un grosso investimento immobiliare vista mare, quindi rientra nel pacchetto! Poi ci sono i tedeschi e i francesi che invece stanno guardando verso Pechino, affascinati dall’efficienza della Via della Seta. E tutti gli altri seguiranno a breve.

Maestra (scuotendo la testa): Pierino, Pierino… e cosa mi dici della Russia?

Pierino: Ah, quella è già un affare tra amici! Trump e Putin hanno deciso che è meglio dividersela come un condominio di lusso: qualche grattacielo a Mosca per Trump, e un paio di campi da golf in Florida per Putin.

Maestra (sospirando): Pierino, lo sai che non puoi dire queste cose in classe?

Pierino: Lo so, maestra… però tanto, nella nuova America, presto ci saranno solo scuole di business, mica quelle tradizionali!