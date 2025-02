Avviso di asta per la locazione a uso commerciale del Chiosco di Cerro, nel comune di Laveno Mombello

E’ disponibile sul sito www.lavenomombellosrl.it l’avviso di asta per la locazione a uso commerciale del Chiosco di Cerro, sito nel comune di Laveno Mombello, in via Lungolago Perabò.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2025, con le modalità indicate nell’avviso stesso.

Documentazione di gara

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0332 668439 in orario d’ufficio.