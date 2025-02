Centro migranti Luino, Gadda (IV): “Governo Meloni inadeguato, scarica le responsabilità su sindaci e prefetti”

Sulla destinazione dell’ex caserma dei Carabinieri di Fornasette di Luino per l’accoglienza dei richiedenti asilo e, più in generale, sulla gestione del fenomeno migratorio, interviene la deputata varesina Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, che critica il governo Meloni per il suo operato in materia.

«Grazie all’onorevole Pellicini, finalmente da un deputato di Fratelli d’Italia l’onestà intellettuale di ammettere la gestione totalmente fallimentare del fenomeno migratorio e delle politiche di sicurezza del governo Meloni. Ci sarebbe da ridere se la vicenda non fosse tremendamente seria».

Per la parlamentare, le parole di Pellicini confermano l’inadeguatezza dell’esecutivo nel governare il fenomeno migratorio: «Il governo Meloni, in più di due anni, si è dimostrato inadeguato ad affrontare la questione migranti, spendendo più di un miliardo di soldi pubblici per i centri in Albania, che a nulla sono serviti ed a nulla serviranno se non a buttare denaro dei contribuenti italiani per alimentare una retorica parolaia».

Una retorica, secondo Gadda «che alla prova dei fatti così come stanno sperimentando gli amministratori locali di Luino con il caso della ex caserma Fornasette, viene totalmente scaricata sui territori e sui prefetti. Con la struttura in Albania si doveva avere un effetto deterrenza sulle partenze, invece abbiamo l’effetto yo-yo che mette nel ridicolo l’Italia, altro che esempio per l’Europa. Anche sulla gestione territoriale si continua a navigare a vista, non è in grado il ministro degli interni di programmare l’individuazione di strutture di accoglienza idonee? – continua -. Si continua a far fare ai prefetti la caccia al tesoro, e non esiste un modello stabile di inclusione lavorativa dei richiedenti asilo. Non paghi di buttare i soldi dei contribuenti, i deputati di centrodestra si permettono pure di gettare benzina sul fuoco screditando sindaci, prefetti e forze dell’ordine colpevoli, secondo Pellicini, di prendere decisioni sulla testa dei cittadini. Che vergogna».