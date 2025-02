Continua il crollo verticale della Castellanzese sconfitta in casa dal Magenta per 3-1

Ancora una delusione per il pubblico del “Provasi”, dove la Castellanzese ha incassato un’altra brutta sconfitta contro una diretta concorrente. Il Magenta è entrato in campo deciso e all’11’ si è portato subito in vantaggio con la rete di Toldo. Pochi minuti dopo, Rodolfo Masera ha sbagliato un appoggio per Salina e ha consegnato il pallone a Lo Monaco, che a sua volta è stato steso in area e si è procurato un rigore, poi trasformato da Gatelli. Al 20’ la squadra di mister Corrado Cotta accorcia le distanze, grazie ad una massima punizione ben calciata da Chessa. La partita è stata chiusa al primo minuto della ripresa, quando Toldo ha messo a segno il 3-1 e la personale doppietta. I neroverdi restano dunque a 29 punti insieme alla Nuova Sondrio a -4 dalla salvezza diretta e a +3 rispetta al penultimo posto occupato da Magenta e Ciliverghe.

Fischio d’inizio

Mister Cotta inizia col solito 3-5-2 con Salina tra i pali, Gritti, Robbiati e Bernardi in difesa, i cinque di centrocampo sono Rodolfo Masera, Castelletto, Lacchini, Di Coste e Boccadamo, in avanti Chessa e Colombo. Il Magenta risponde con un 4-3-3 che prevede Salvato in porta, davanti a lui Baldaro, Squitieri, Gatelli e Decio, in mediana Raso è affiancato da Lo Monaco e Martinez, mentre a comporre il tridente ci sono Lavigna, Mascheroni e Toldo. Arbitra il signor Alessandro Pagano di Roma2 insieme agli assistenti Alessandro Caricato di Conegliano e Marco Crostella di Foligno

Primo tempo

Il Magenta passa in vantaggio al primo vero affondo: con Lo Monaco che mette in mezzo per Toldo, che da posizione molto ravvicinata insacca l’1-0. Dopo tre minuti Rodolfo Masera cerca un alleggerimento di testa per Salina, ma sbaglia e regala il pallone a Lo Monaco che punta il portiere neroverde che lo stende e l’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Gatelli che piazza il pallone nell’angolino sinistro e fa 2-0. La Castellanzese prova a reagire al doppio schiaffo: Boccadamo sugli sviluppi di un corner viene colpito fallosamente da Raso e si guadagna una massima punizione e Chessa lascia immobile Salvato e accorcia le distanze. Dopo i primi minuti scoppiettanti il primo tempo prosegue all’insegna dell’equilibrio e al termine dell’unico minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi col Magenta avanti per 2-1.

Secondo tempo

Dopo appena un minuto dall’inizio della ripresa il Magenta trova il 3-1 con Baldaro che serve Toldo che da pochi passi non lascia scampo a Salina. Gli ospiti creano un altro pericolo con Lo Monaco, che dalla sinistra irrompe in area e calcia un pallone basso e teso che attraversa tutta l’area piccola e si perde sul fondo. Al 10’ ci prova Lo Monaco che dopo una serie di finte calcia forte col sinistro, ma non inquadra lo specchio della porta. al 17’ Colombo prova un’acrobazia su corner, ma non trova lo specchio, dall’altra parte Toldo arriva alla conclusione e costringe Salina alla parata. Dopo il terzo gol degli ospiti, la partita si spegne con la Castellanzese che prova a impensierire gli ospiti con alcuni traversoni, senza riuscire ad impensierire gli avversari. E al termine dei 4 minuti di recupero si conclude l’incontro con il Magenta che ottiene tre punti pesantissimi.